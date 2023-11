Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος - Πογέτ: Περιμένω ανανέωση συμβολαίου για να μάθω ελληνικά

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος μίλησε για τα σχέδιά του για το μέλλον.

Την πρόθεσή του να παραμείνει στο «τιμόνι» της Εθνικής Ελλάδας και μετά τον Μάρτιο, οπότε κι εκπνέει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την ΕΠΟ, εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέτ σε δηλώσεις του στην «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» την Τετάρτη (22/11).

Ο Ουρουγουανός τεχνικός υπογράμμισε πως στο τελευταίο ματς με τη Γαλλία (21/11) οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας έπαιξαν και γι’ αυτόν, ενώ έδειξε διάθεση να μάθει και... ελληνικά εφόσον μείνει στον πάγκο της Ελλάδας.

Αναλυτικά ο Γκουστάβο Πογιέτ μίλησε:

-Για το αν οι διεθνείς έπαιξαν και για εκείνον στο ματς με την Γαλλία:

«Θέλω να πιστεύω ότι έπαιξαν και για μένα. Από τη συνάντηση που είχαμε και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει πιστεύω ότι έπαιξαν για μένα».

-Για τις ποδοσφαιρικές ομοιότητες της Ουρουγουάης με την Ελλάδα:

«Όπως ζείτε έντονα εδώ τα ντέρμπι, τα ζούμε και στην Ουρουγουάη. Με ντέρμπι όπως της Νασιονάλ με την Πενιαρόλ. Πάντα ένιωθα ότι θα γυρνούσα στην Ελλάδα. Μου ταιριάζει πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο».

-Για την παρουσία του στην ΑΕΚ ως προπονητής:

«Το λάθος που έκανα (στην ΑΕΚ) ήταν να είμαι πολύ Βρετανός. Πολύ επαγγελματίας. Πριν καν τελειώσει το συμβόλαιό μου είχα ενημερώσει ότι θα αποχωρήσω και αυτό δεν άρεσε στο αφεντικό. Είχαμε κάνει διαπραγματεύσεις αλλά απείχαμε πολύ. Είχα μία πολύ αγγλική άποψη. Είχα ενημερώσει νωρίτερα τον σύλλογο ότι θα αποχωρήσω. Αυτό τώρα δεν το κάνω. Έχω συμβόλαιο μέχρι τον Μάρτιο».

-Για το αν επιθυμούσε η σύζυγός του να επιστρέψει στη χώρα μας:

«Η γυναίκα μου, μου είπε 100% να πάμε στην Ελλάδα αλλά με έναν όρο "πάμε στη Γλυφάδα". Είναι ένα μέρος που θα μου άρεσε να μείνω για όλη μου τη ζωή. Όλη η γειτονιά με φωνάζει κόουτς. Μετά τον Βόλο μου έλεγαν όλοι "ο προπονητής της Εθνικής ομάδας"».

-Για την πρόοδό του ως προπονητής:

«Ναι είμαι πιο ώριμος και πιο σοφός. Περιμένω να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο και να αρχίσω να μιλάω ελληνικά. Η πρώτη λέξη που έμαθα στην Ελλάδα ήταν αύριο».

