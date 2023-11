Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “Ώρα μηδέν” για την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου

Ζήτημα ωρών φαίνεται πως είναι η αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου «6+6» από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η «ώρα μηδέν» έφτασε και η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου αναμένεται σήμερα να πατήσει το «κουμπί» της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εξελίξεις θα είναι τόσο άμεσες που την απόφασή τους αναμένεται να ανακοινώσουν πριν από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης από την πλευρά του, εν αναμονή της ανακοίνωσης αποχώρησης της ομάδας Αχτσιόγλου, άφησε σαφείς αιχμές, και πήρε αποστάσεις, από την πολιτική που άσκησαν ως υπουργοί, τόσο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Είναι γεγονός πως όσοι ανήκουν στο περιβάλλον των «6+6» θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση μετά από όσα λεχθεί μεταξύ τους. Το χάσμα είναι αγεφύρωτο και η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους έχει ληφθεί από την πανελλαδική συνδιάσκεψη της Κυριακής.

Από τους 11 που είχαν υπογράψει το κείμενο κατά τη ηγεσίας στην Κεντρική Επιτροπή πριν 11 ημέρες (χαρακτήριζε προσβλητική τη ομιλία του προέδρου με στοιχεία alt right) μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι «οχτώ»: Η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Θεανώ Φωτίου, ο Νίκος Μπίστης και η Δανάη Κολτσίδα.

Αποχώρησαν 90 μέλη από τον Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοίνωσαν με κοινή δήλωση ένας σημαντικός αριθμός μελών του Τομέα Δικαιωμάτων καθώς και η πλειοψηφία της γραμματείας του.

Μεταξύ των αποχωρούντων ο υπεύθυνος του τομέα Πάνος Λάμπρου και η συντονίστρια Βασιλική Κατριβάνου.

Στο κείμενο που μοίρασαν στα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι με την αποχώρησή τους «παύει ουσιαστικά να υπάρχει ο εμβληματικός Τομέας Δικαιωμάτων που τα τελευταία 12 χρόνια είχε σημαντική παρουσία στον χώρο των δικαιωμάτων και της Αριστεράς με εκατοντάδες δράσεις, καμπάνιες αλληλεγγύης, πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις». Προεξοφλούν ακόμη: «Την σημερινή δήλωση αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσει κύμα νέων αποχωρήσεων από όλη την χώρα, ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, Ρομά, ΛΟΑΤΚΙ+κοινότητας, Αναπήρων, κρατουμένων, καθώς και σε πλήθος πρωτοβουλίες του αντιρατσιστικού και του αντιφασιστικού κινήματος».

