Οικονομία

Αναγνωστόπουλος: Οι προσφορές 1+1 είναι δώρο για την επιχείρηση, όχι για τον καταναλωτή

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το ζήτημα της αισχροκέρδειας.

Στον ANT1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τα ζητήματα αισχροκέρδειας με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Το πρώτο είναι το πρόστιμο και το άλλο η κατονομασία της επωνυμία της αν συνεχίσει να παρατυπεί», σημείωσε για τις πολυεθνικές στις οποίες μπήκαν πρόστιμα ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, διευκρινίζοντας πως, «αν έχουν μεγαλύτερα από τα επιτρεπόμενα κέρδη, θα επανέλθουμε».

Τα πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες μπαίνουν ανάλογα με το ποσοστό κατά το οποίο είχαν υπερβεί το όριο κερδοφορίας.

Παρατήρησε δε πως, βάσει των ελέγχων, «η εταιρεία Bic για την οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα πριν από λίγο καιρό για τα σχολικά, μείωσε τις τιμές της πάρα πολύ».

«Στο 1+1 δώρο, δεν είναι δώρο για τον καταναλωτή, αλλά για την επιχείρηση», είπε ο ΓΓ Εμπορίου, επισημαίνοντας πως, «δεν ζητάει κανείς την κατάργηση, αυτό που πρέπει να καταργηθεί είναι το πλασματικό 1+1».

Για τις αυξημένες τιμές λαχανικών και φρούτων, εξήγησε ότι, η τελική τιμή διαμορφώνεται βάσει του κόστους παραγωγής, αλλά και της ποσότητας παραγωγής που τελικά πετιέται.

«Οι πολυεθνικές έχουν χωρίσει τον κόσμο σε τοπικές αγορές και όπου δεν έχουν πολύ ανταγωνισμό πουλάνε τα προϊόντα πιο ακριβά», αιτιολόγησε τις διαφορετικές τιμές στα ίδια προϊόντα μεταξύ ακόμα και γειτονικών χωρών, ενώ εξήγησε ότι, «η φέτα είναι πιο φτηνή στη Γερμανία, γιατί εκεί δεν έχει μεγάλη αγορά και την βάζουν φτηνότερα για να προσελκύσει κόσμο».

Διαβεβαίωσε ότι, «ο έλεγχος είναι διαρκής» για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε ότι, «θα έπρεπε να κατεβάσει την τιμή της μονάδας, αντί να δίνει ένα + 1 δώρο».

«Από την πρώτη εικόνα που έχουμε, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις των πολυεθνικών στις οποίες μπήκαν πρόστιμα», είπε καταλήγοντας και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

