Αθλητικά

Μπακς: Ήττα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετούκονμπο, από τις σπάνιες φορές, δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ. Το τελικό αποτέλεσμα και η ήττα από τους Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 26 πόντους και έδωσε οκτώ ασίστ για να οδηγήσει τους Μπόστον Σέλτικς στη νίκη με 119-116 επί των φιλοξενούμενων Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Μπράουν είχε 10/16 σουτ, συμπεριλαμβανομένων 3/5 σουτ από τη γραμμή του τριπόντου. Η Βοστώνη, η οποία ήταν μπροστά στο σκορ σε όλο το ματς, είχε 17/42 τρίποντα (40,5%).

Οι Σέλτικς προηγήθηκαν με 114-105 περίπου ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη, αλλά το Μιλγουόκι μείωσε στους 3 πόντους (114-111) με 44 δευτερόλεπτα να απομένουν μετά από συνεχόμενα τρίποντα των Κρις Μίντλετον και Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Στη συνέχεια ο Τέιτουμ σημείωσε τρεις βολές για να διευρύνει το πλεονέκτημα της Βοστώνης σε 117-111 με 11,6 δευτερόλεπτα να απομένουν, ενώ η Βοστώνη είχε προβάδισμα με 119-113 έως ότου ο Μάλικ Μπίσλι πετύχει τρίποντο στην εκπνοή για το τελικό 119-116.

Ο Τέιτουμ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ 21 πόντους είχε ο Κριστάπς Πορζίνγκις.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 28 πόντους (12/18 σουτ) ενώ 27 πόντους πρόσθεσε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Σε ό,τι αφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε 21 πόντους (7/17 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/10 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Με αυτή τη νίκη οι Σέλτικς ανέβηκαν στο 12-3 και παραμένουν στην κορυφή της Ανατολής ενώ οι Μπακς, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από πέντε διαδοχικές νίκες, έπεσαν στο 10-5.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/11) στις 03:00 στο Μιλγουόκι.

Στους σημερινούς αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Ουάσινγκτον 117-114

Ορλάντο-Ντένβερ 124-119

Βοστώνη-Μιλγουόκι 119-116

Ατλάντα-Μπρούκλιν 147-145 παρ.

Ιντιάνα-Τορόντο 131-132

Κλίβελαντ-Μαϊάμι 96-129

Σαν Αντόνιο-Κλίπερς 102-109

Οκλαχόμα Σίτι-Σικάγο 116-102

Νέα Ορλεάνη-Σακραμέντο 117-112

Μινεσότα-Φιλαδέλφεια 112-99

Χιούστον-Μέμφις 111-91

Πόρτλαντ-Γιούτα 121-105

Λέικερς-Ντάλας 101-104

Φοίνιξ-Γκόλντεν Στέιτ 123-115

