Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Με την Πάολα Μπαντόσα είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον (βίντεο)

Τι είπε για τη σχέση του με την Πάολα και τα σχέδια που κάνουν μαζί.

Συνέντευξη στο "Πρωινό" έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και μίλησε για όλα.

Ο δημοφιλής τενίστας, μιλώντας στον Γρηγόρη Μπάκα στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", εξομολογήθηκε στοιχεία της σχέσης του με την Πάολα Μπαντόσα αλλά αναφέρθηκε και στην σχέση με τον πατέρα του μέσα στο γήπεδο.

"Είμαι πολύ ερωτευμένος και ευτυχισμένος με την Πάολα και είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον" ενώ όπως τόνισε "έχουμε μεγάλα όνειρα περα από το να είμαστε απλά μαζί. Με κάνει να νιώθω ότι υπάρχει φως στο τούνελ".

Σχετικά με τα σχόλια που δέχεται για την παγκόσμια κατάταξή του στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε πως "το νούμερο 1 είναι μακριά αλλά και εκεί να φτάσω πάλι κάτι θα βρούνε να πούνε".

Τέλος σχετικά με την συνεργασία με τον πατέρα του στο γήπεδο ανέφερε πως "δοκίμασα να αλλάξω προπονητή αλλά δεν πέτυχε. Με τον πατέρα μου νιώθω ασφάλεια και αγάπη".

Ολόκληρη η συνέντευξη του :

