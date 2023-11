Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο του κύκλου, από την πιο έμπειρη Eλληνίδα αστρολόγο, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Η σύνοδος του Άρη με τον Κρόνο είναι μία δύσκολη σύνοδος και χρειάζεται προσοχή" μοιράστηκε την Πέμπτη με τους αγαπημένους της τηλεθεατές η Λίτσα Πατέρα, στον αέρα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ακόμη ανέφερε πως "δεν είναι η στιγμή για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":

