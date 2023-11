Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Συγκίνηση, αποκαλύψεις και μυστικά στα νέα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1.

Η απρόσμενη αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Κάτιας θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στον Άλκη, ο οποίος υποψιάζεται ότι το παιδί είναι δικό του και της ζητά να του πει την αλήθεια. Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Ο Έβαν πλέει σε πελάγη ευτυχίας με το νέο της εγκυμοσύνης της Κάτιας. Το νέο ειδύλλιο της Έλενας δείχνει να ανθίζει, όσο ο Φίλιππος κι ο Αλέξης έρχονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση στη σχέση τους. Η επιχείρηση της Σοφίας είναι στα σκαριά και οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει για τα καλά, την ώρα που η Έλσα εκμυστηρεύεται στον Άλκη το ενδιαφέρον της για τον Μάριο. O Φίλιππος επιστρέφει στο σπίτι του. Πώς θα αντιδράσει η Χριστίνα; Ένας ξαφνικός πονοκέφαλος του Άλκη θα σημάνει συναγερμό στην παρέα και θα πυροδοτήσει μια μεγάλη αποκάλυψη.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

#OPrwtosApoEmas

