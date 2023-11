Ισραήλ - Χαμάς: Πότε ξεκινά η κατάπαυση του πυρός

Ανακοινώσεις από την πλευρά του Κατάρ σχετικά με την έναρξη κατάπαυσης του πυρός, που περιλαμβάνει και την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων.

Από τις 7 το πρωί αύριο, Παρασκευή, θα τεθεί σε ισχύ η η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Χαμάς, ενώ μια πρώτη ομάδα 13 ομήρων θα απελευθερωθεί στις 4 το απόγευμα, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Την έναρξη της συμφωνηθείσας ανακωχής επιβεβαίωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, έχει παραδοθεί ήδη η λίστα με τα ονόματα των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν από τη Χαμάς. Εκπρόσωπος του υπουργείου υπογράμμισε ότι αναμένεται από την ισραηλινή πλευρά η αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων. Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την έναρξη της συμφωνηθείσας παύσης πυρός, συμπλήρωσε.

