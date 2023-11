Υγεία - Περιβάλλον

Απολογία Πισπιρίγκου: Νέες βολές κατά γιατρών και νοσηλευτών

Τι είπε εναντίον εντατικολόγου, φυσικοθεραπεύτριας και νοσηλευτριών, προσπαθώντας να μειώσει την αξιοπιστία της μαρτυρίας τους.

Ευθείες βολές κατά του διευθυντή της ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ρίου Ανδρέα Ηλιάδη εξαπέλυσε την Πέμπτη η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του ΑΝΤ1 Λίας Κοντοπούλου η 34χρονη υποστήριξε πως ο εντατικολόγος ήθελε να ελέγχει τα πάντα αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας της Τζωρτζίνας και ενώ κατέθετε εναντίον της στο δικαστήριο, την ίδια ώρα συνέχιζε να παίζει θέατρο μαζί της.

«Ο κ.Ηλιάδης ήταν πίσω από όλα. Από τα φάρμακα, ακόμα και για το πού θα γίνει η νεκροψία.

Δεν ήξερα ότι είχε φτιάξει από πίσω μια ιστορία για ένα σύνδρομο που δεν ξέρω αν το έχει ακούσει ποτέ κανείς.

Με κατηγορούσε εδώ και όταν βγήκα από την αίθουσα μου έπιασε τα χέρια που είχα τις χειροπέδες εμφανώς συγκινημένος και μου έλεγε «για την αλήθεια της Τζωρτζίνας». Τόσο θέατρο, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Για τα όργανα, επειδή το είχα αρνηθεί;

Είχαμε μια άψογη συνεργασία, δεν μπορώ να καταλάβω τι γινόταν πίσω από την πλάτη μου», υποστήριξε η κατηγορούμενη.

Άφησε αιχμές και για το ότι, όπως ισχυρίζεται, δεν επέτρεπε να πάει το κοριτσάκι σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, ενώ περιέγραψε ένα περιστατικό και παρέδωσε και σχετικές φωτογραφίας κατά το οποίο φυσικοθεραπεύτρια φαίνεται να είχε δέσει το παιδί.

«Ρωτούσαμε τον κ. Ηλιάδη αν έπρεπε να πάμε στο εξωτερικό στο Αννόβερο και στην Πενσυλβανία σε ειδικά κέντρα εγκεφάλου και μας έλεγε όχι. Μας έλεγε ναι σε φυσικοθεραπείες.

Μια μέρα βρήκα το παιδί μου σαν τον Ιησού Χριστό, όταν έφυγε η φυσικοθεραπεύτρια, με τα χεράκια τεντωμένα και δεμένο με επιδέσμους στο κρεβάτι.

Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι είναι η φωνή της Τζωρτζίνας; Εγώ και ο μπαμπάς της είμαστε η φωνή της. Και αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι είναι η φωνή της Τζωρτζίνας δεν πήγε στην φυσικοθεραπεύτρια να πει «τι κάνεις;». Τον ρώτησα και μου είπε ότι έτσι γίνεται η φυσικοθεραπεία», είπε σε έντονο τόνο η κατηγορούμενη.

Δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές και κατά άλλων ιατρών και νοσηλευτών που -όπως είπε- παρακολουθούσαν κάθε κίνησή της, δεν είχαν δει μια μεγάλη πληγή από κατάκλιση στο κεφαλάκι της Τζωρτζίνας: «Ήρθαν οι νοσοκόμες και περιέγραψαν τι έκανα, τι φορούσα, τι χρώμα νύχι είχα, ο κ. Ηλιάδης αν φορούσα ακριβό άρωμα ή από τη λαϊκή και το παιδί είχε μια μεγάλη κατάκλιση στο κεφάλι. Δεν την είδαν; Και με έλεγαν ψύχραιμη κι εγώ έτρεμα όπως τρέμω και τώρα.

Ένιωθα σαν το big brother, με κοιτούσαν διαρκώς. Και έλεγα, όχι δεν θα μιλήσεις, το καλύτερο για το παιδί».

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη, το παιδί συνολικά κόλλησε τρία μικρόβια κατά τη νοσηλεία της, «όμως η ηρωίδα μου τα κατάφερε. Ήμασταν στη μέση, η Πάτρα να κατηγορεί την Αθήνα, η Αθήνα την Πάτρα για τα τρία μικρόβια», είπε κλαίγοντας.

Τέλος, στο δικαστήριο προσκόμισε ζωγραφιές και γράμματα της Τζωρτζίνας, επιχειρώντας να καταδείξει την αγάπη του παιδιού προς τους γονείς της.

