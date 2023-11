Πολιτική

Μπελέρης: Η συνεχής στήριξη της Ελλάδας μου δίνει δύναμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο προφυλακισμένος Δήμαρχος Χειμμάρρας για την συμπαράσταση του ελληνικού κράτους. Τι ανέφερε για τον Σταύρο Παπασταύρου.

-

Ανάρτηση για τη συνεχιζόμενη κράτησή του αλλά και τη συμπαράσταση του ελληνικού κράτους, δια του υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, έκανε ο Φρέντι Μπελέρης.

Η έμπρακτη παρουσία του ελληνικού κράτους τού δίνει δύναμη, σημειώνει χαρακτηριστικώς ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας.

Αναλυτικώς, «ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Επικράτειας, κύριο Σταύρο Παπασταύρου, για την πρόσφατη επίσκεψη του στις φυλακές Δυρραχίου όπου βρίσκομαι προφυλακισμένος».

Επίσης, «η συνεχής συμπαράσταση και έμπρακτη παρουσία του ελληνικού κράτους στην πρωτοφανή και κατάφωρα άδικη προφυλάκισή μου και στη στέρηση του δικαιώματος μου να ορκιστώ δήμαρχος, μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για τη δίκαιη επίλυση της υπόθεσής μου, για την οποία ευελπιστώ», καταλήγει η ανάρτηση Μπελέρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Νέες βολές κατά γιατρών και νοσηλευτών

Ισραήλ - Κατάρ: Πότε ξεκινά η κατάπαυση του πυρός

Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Με την Πάολα Μπαντόσα είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον (βίντεο)