Πόλεμος στο Ισραήλ: Οι IDF σκότωσαν το Διοικητή Ναυτικού της Χαμας

Η ακριβής ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ για την "εξουδετέρωση" του επιτελούς του ναυτικού ένοπλου τμήματος της Χαμάς.

Μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, καθοδηγούμενα από τις μυστικές υπηρεσίες των IDF και της ISA, σκότωσαν τον Amar Abu Jalalah, διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς στο Khan Yunis, και έναν επιπλέον πράκτορα των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς, έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Amar Abu Jalalah ήταν ανώτερο στέλεχος των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς και συμμετείχε στην καθοδήγηση αρκετών τρομοκρατικών επιθέσεων από τη θάλασσα, οι οποίες αποτράπηκαν από τις IDF.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπό την καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών του ισραηλινού ναυτικού, εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν αποθήκες όπλων, τοποθεσίες τούνελ κοντά στην παραλία, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και θαλάσσια παρατηρητήρια.

