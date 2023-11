Κόσμος

Ισραήλ - Γάζα: Ανακωχή για απελευθέρωση 200 ομήρων και φυλακισμέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέθηκε σε ισχύ η "ανακωχή ορισμένου χρόνου" ανάμεσα στους ένοπλους της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό. Ποιοι όμηροι θα απελευθερωθούν πρώτοι και ποιοι κρατούμενοι θα αποφυλακισμένοι σε αντάλλαγμα.

-

Η ανακωχή διάρκειας τεσσάρων ημερών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που αναμένεται να οδηγήσει στην απελευθέρωση ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα στην αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, τέθηκε σε ισχύ στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Η «ανθρωπιστική παύση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων, που συμφωνήθηκε σε διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, καταγράφεται την 49η ημέρα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων -13 γυναικών και παιδιών- αναμένονται περί τις 16:00.

Συνολικά, προβλέπεται να αφεθούν ελεύθεροι 50 όμηροι και 150 παλαιστίνιοι κρατούμενοι, επίσης γυναίκες και παιδιάμ κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός 12χρονος Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)