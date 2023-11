Δουβλίνο: Επεισόδια μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά παιδιών (βίντεο)

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν στο σημείο της επίθεσης με την Αστυνομία, μετά από αναφορές για δράστη με τρομοκρατικό κίνητρο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο αναφορικά με το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντρου Χάρις και προσέθεσε «Δεν θα κάνω περαιτέρω εικασίες όσον αφορά το τρομοκρατικό κίνητρο. Μέχρι να σιγουρευτούμε για το ποιο ήταν το κίνητρο (του δράστη), θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα».

Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πάντως πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, προσπάθησε να επιτεθεί σε νέους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, προτού περαστικοί επέμβουν και τον ρίξουν στο έδαφος. Ενα κορίτσι ηλικίας μόλις 5 ετών έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται χωρίς όμως η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία, ανέφερε η αστυνομία. Μια γυναίκα και ένας άνδρας έχουν επίσης τραυματιστεί.

Στον απόηχο της επίθεσης ωστόσο, ξέσπασαν επεισόδια, καθώς κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο δράστης είναι μουσουλμάνος ή ξένος και ότι το κίνητρο του ήταν τρομοκρατικό, πράγμα το οποίο προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από την αστυνομία.

Στη συνοικία όπου σημειώθηκε η επίθεση ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών.

