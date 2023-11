Κοινωνία

Αθήνα: Σύλληψη για διάρρηξη σε επιχείρηση με λεία - “μαμούθ”

Πώς εντόπισαν τα ίχνη του οι Αρχές και πώς τον συνέλαβαν.

(εικόνα αρχείου)

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε χθες ένας 43χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε διάρρηξη με λεία 350.000 ευρώ σε εταιρεία με ελαιουργικά προϊόντα στη οδό Πειραιώς.

Ο άνδρας μία εβδομάδα αργότερα προχώρησε και σε άλλη διάρρηξη στην οδό Λυκούργου, στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές και ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι άνδρες της Αστυνομίας αντιλήφθησαν ότι πρόκειται για άτομο με εμπλοκή και στη διάρρηξη της εταιρείας ελαιουργικών προϊόντων.

Πρόκειται άλλωστε για άτομο με ποινικό παρελθόν σχετικό με κλοπές, διαρρήξεις αλλά και για τον νόμο περί όπλων.

Ο 43χρονος αναγνωρίστηκε και από τους υπεύθυνους της εταιρείας που είχε γίνει στόχος διάρρηξης την περασμένη Πέμπτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

