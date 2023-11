Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Φάμελλος: Όποιος δεν επιστρέψει την έδρα, δεν τιμά την υπογραφή του (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον Στέφανο ΚΑσσελάκη και τους 11 βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για το Συνέδριο και τους λόγους της φυγής βουλευτών πριν από αυτό.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος, το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση άλλων 9 βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και ύστερα από τις δηλώσεις του Αλέξη Χαρίτση στον ΑΝΤ1 για την συγκρότηση νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι Έφη Αχτσιόγλου, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι υπήρξαν «αντικαταστατικές διαδικασίες και αντιδημοκρατικές ενέργειες όχι από τον Στέφανο Κασελλάκη, αλλά από ορισμένους από όσους αποχώρησαν από το κόμμα», κατηγορώντας τους ότι «δεν έμειναν για να συζητήσουμε στο συνέδριο και αφαίρεσαν από τα στελέχη του κόμματος το δικαίωμα του πολιτικού διαλόγου. Η πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση δεν έγινε με ευθύνη αυτών που αποχώρησαν».

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε ως «μεγάλο πολιτικό πρόβλημα» την συγκρότηση ΚΟ από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κάλεσε τους 11 βουλευτές που έχουν αποχωρήσει να επιστρέψουν τις έδρες τους στο κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό γίνεται «για να είμαι δίκαιος και συνεπής με τον κώδικα δεοντολογίας που έχουμε υπογράψει και όσοι έφυγαν. Με ενοχλεί ότι ήταν κάποιοι και υποψήφιοι στις εκλογές, δεν αμφισβήτησαν την διαδικασία, είχαν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας και τώρα ζητούν να μην τηρηθεί ο κώδικας που συνέταξαν οι ίδιοι οι Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και Τσκαλώτος όταν ήταν μέλη της Πολιτικής Γραμματείας».

Ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να χαρακτηρίσει αποστάτες τους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, σημειώνοντας πάντως ότι περιμένει να δει ποια στάση θα τηρήσουν στην Βουλή, σημειώνοντας ότι «είναι μεγάλο πολιτικό λάθος οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικό πρόβλημα για την χώρα, αφού όσοι έφυγαν αποδυναμώνουν την δύναμη του κόμματος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνία θέλει απαντήσεις τώρα και δεν την νοιάζουν οι διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ, για αυτές υπάρχει η διαδικασία του Συνεδρίου».

«Υπάρχει σίγουρα απογοήτευση και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματος, όμως είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα που προκαλεί η κυβέρνηση της ΝΔ στην κοινωνία», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Απαντώντας σε «βροχή από ερωτήματα», είπε ακόμη «δεν μπορώ ακόμη να χρεώσω τα αρνητικά δημοσκοπικά ευρήματα στον Στέφανο Κασσελάκη και στην πολιτική μας. Στερεί το δικαίωμα να κάνουν κριτική, εκείνοι που σχολιάζουν τα δημοσκοπικά ευρήματα για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμβάλλουν στο πρόβλημα».

Υποστήριξε ακόμη ότι «Δεν έχουμε πάει σε συνέδριο και δεν έχει κατασταλάξει ο πολιτικός λόγος μας. Μέσα από το Συνέδριο θα εκφράζονταν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτό βιάστηκαν ορισμένοι να αποχωρήσουν. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να δώσει προσωπικό στίγμα και κατεύθυνση, αλλά τόσο εκείνος όσο και όλοι μας, έχουμε υποχρέωση να δώσουμε το μήνυμα της σύνθεσης και του δημοκρατικού διαλόγου».





