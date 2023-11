Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

"Ο Άρης επιτέλους μπαίνει στον Τοξότη, χρειάζεται προσοχή σε εντάσεις αλλά θα υπάρξουν και χαρούμενες στιγμές" είπε η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι «η Αφροδίτη προσπαθεί να μας φέρει κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο ελάτε κοντά σε αγαπημένα σας πρόσωπα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





