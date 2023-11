Κόσμος

Ερντογάν: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ περνά από κακή δοκιμασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο Ερντογάν στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής Στρατηγικής Επικοινωνίας

-





"Δυστυχώς, οι διεθνείς οργανισμοί και το παγκόσμιο σύστημα περνούν από μια πολύ κακή δοκιμασία. Το ΣΑΗΕ ήταν εντελώς δυσλειτουργικό σε αυτή τη διαδικασία"είπε ο τούρκος πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο Ερντογάν στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής Στρατηγικής Επικοινωνίας



"Όπως εμείς, ως Τουρκία, σταθήκαμε δίπλα στον λαό της Γάζας και ενάντια στην ισραηλινή καταπίεση από την πρώτη μέρα, δεν υποχωρήσαμε στον πόλεμο προπαγάνδας" τόνισε ο ίδιος



Ακόμη ο Ερντογάν ανέφερε πως "Οι άμαχοι που στοχεύει σκόπιμα το Ισραήλ δεν περιορίζονται σε παιδιά και γυναίκες. Το Ισραήλ σκοτώνει επίσης δημοσιογράφους που προσπαθούν να ανακοινώσουν την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα στους κόσμο, παρ' όλες τις δυσκολίες. Οι επιθέσεις του Ισραήλ "Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 60 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέχρι στιγμής. Το Ισραήλ, το οποίο σαφώς διέπραξε έγκλημα πολέμου κόβοντας ρεύμα, νερό, καύσιμα και τρόφιμα, προσπαθεί να αποτρέψει την καταπίεση του λαού της Γάζας να μην ακουστεί κόβοντας την επικοινωνία τους με το εξωτερικό" σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός 12χρονος Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)