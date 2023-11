Κοινωνία

Κολωνός: Σύλληψη μετά από μαχαίρωμα σε κεντρικό δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό σε δρόμο της περιοχής. Πώς ξεκίνησαν όλα.

-

Ένα άτομο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών χθες, Πέμπτη, το βράδυ, στον Κολωνό.

Ένας 38χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από διαπληκτισμό για αδιευκρίνιστα επί του παρόντος αίτια, ο 38χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 56χρονο από την Αίγυπτο, τραυματίζοντάς τον.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 χθες το βράδυ στην οδό Βίωνος και οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 38χρονου το μαχαίρι της επίθεσης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ - Φάμελλος: Όποιος δεν επιστρέψει την έδρα, δεν τιμά την υπογραφή του (βίντεο)

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή