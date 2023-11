Πολιτική

Βουλή - Ανδρουλάκης για Τέμπη: Δεν πάτε στην Εξεταστική για να αποκαλύψετε, αλλά για να συγκαλείψετε

Δριμεία επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, τον Καραμανλή και τον Σπίρτζη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ευθύς εξ αρχής της ομιλίας του στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον καταλογισμό ευθυνών στους πρώην υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη σχετικά με τη εφαρμογή της σύμβασης 717 που αναδείχθηκε στη τραγωδία των Τεμπών, καταφέρθηκε εναντίον της ΝΔ και του ΚΚΕ κατηγορώντας τα δύο κόμματα για πολιτική συμπαιγνία. « Η Νέα Δημοκρατία, στην προσπάθειά της να συγκαλύψει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, αλλά και των γαλάζιων παιδιών στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, εργαλειοποίησε την αντιευρωπαϊκή ιδεοληψία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ψηφίζοντας μία Εξεταστική Επιτροπή, με τη φιλοσοφία της οποίας είπατε ότι διαφωνείτε. Σήμερα, έχουμε τη δεύτερη σκηνή του ίδιου εγκληματικού έργου. Έχοντας ήδη προκαταλάβει το αποτέλεσμα της εξεταστικής επιτροπής και λέγοντας ότι δε θα καταλήξει σε προανακριτική, αποκαλύψατε ότι στην εξεταστική δεν πάτε για να διερευνήσετε, αλλά για να συγκαλύψετε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Επανέλαβε ότι το ΚΚΕ έπρεπε να αποσύρει την πρότασή του δηλώνοντας ότι δεν τον εξέπληξε η στάση του που συνιστά σανόδα σωτηρίας στη ΝΔ ούτε η κριτική που άσκησε στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα όσα του καταλογίζει. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεν παραπέμπει το κόμμα του αλλά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέα. «Δεν κάνουμε καμία πολιτική παραπομπή αλλά ζητάμε τη σύσταση Προανακριτικής για να αποκαλυφθεί ένα οικονομικό σκάνδαλο που οδήγησε σε μια τραγωδία», υπογράμμισε κι απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ τους κάλεσε να διαβάσουν το πόρισμα πριν αποφασίσουν να συγκαλύψουν τις ευθύνες του πρώην υπουργού της ΝΔ και των γαλάζιών παιδιών στον ΟΣΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι τόσο ο κ. Σπίρτζης όσο και ο κ. Καραμανλής ενέκριναν διαδοχικές παρατάσεις, με αποτέλεσμα το έργο να μην έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα και μάλιστα ειδικά για τον πρώην υπουργό της ΝΔ είπε ότι οφείλει εξηγήσεις για το ότι «έθαψε» το σχετικό πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας και παράλληλα υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση του επίμαχου έργου με απευθείας ανάθεση, αξίας 13 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ενέκρινε και την πληρωμή 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ανάδοχο ως αποζημίωση για θετική ζημία λόγω καθυστερήσεων του έργου.

«Η τραγωδία που συνέβη στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ο θρήνος των οικογενειών των 57 συνανθρώπων μας που έχασαν με τόσο τραγικό και άδικο τρόπο τη ζωή τους δεν επιτρέπει τακτικισμούς. Δεν συμφωνούμε με λογικές που aκούστηκαν από αυτό εδώ το βήμα:«ψήφισε την πρότασή μου για να ψηφίσω τη δική σου» ή ότι «ψηφίζουμε όλες τις προτάσεις» ή το «δεν ψηφίζουμε καμία πρόταση για προανακριτική επιτροπή».

Θέλουμε το κάθε τι που κάνουμε να είναι τεκμηριωμένο και να προσφέρει ουσιαστικά στο κύριο ζητούμενο που δεν είναι άλλο από το να μάθουμε την αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέστησε σαφές ότι «δεν συμβάλουμε στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, «φταίνε όλοι διαχρονικά», γιατί μέσα από τη διάχυση της ευθύνης, θέλει να προστατεύσει τους υπουργούς της». Δεσμεύτηκε πώς το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει και πάλι τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επί των συγκεκριμένων αδικημάτων που θα εντοπίζουν οι δικαστικές αρχές όταν η εισαγγελία στη Λάρισα, ολοκληρώσει την έρευνά της και εντοπίσει ευθύνες πολιτικών προσώπων.

«'Ακουσα και τον πρωθυπουργό να το επαναλαμβάνει σε μία ραδιοφωνική του συνέντευξη: «Αν δεν είχε γίνει το δυστύχημα, η τραγωδία των Τεμπών, θα γινόταν αυτή η προκαταρκτική;»Τί θέλει να πει με αυτό ο ποιητής; Θεωρεί ότι η απιστία κατά του δημοσίου, το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Καραμανλής δεν είναι αρκετά σοβαρό;», είπε ο κ. Ανδρουλάκης ασκώντας κριτική στον Πρωθυπουργό.

«Για εμάς είναι ξεκάθαρο:Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, οι συνάθρωποί μας θα ζούσαν.Γι' αυτό προτείνουμε προανακριτική βάσει του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, το οποίο είναι έτοιμο και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Χωρίς να προσθέτουμε τίποτα, χωρίς συνωμοσιολογίες, χωρίς σενάρια.

Γιατί έχουμε χρέος να διερευνήσουμε τις συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες που εντοπίζονται εκεί και σχετίζονται με πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων υπουργών αναφορικά με τη σύμβαση 717.

Γιατί υπάρχει ήδη μια ώριμη ποινική δικογραφία που εντοπίζει και περιγράφει τις ευθύνες και τα πρόσωπα, που είναι οι πρώην Υπουργοί Σπίρτζης και Καραμανλής. Είναι κρίσιμο να μην χαθεί άλλος χρόνος και οδηγηθούμε σε παραγραφή αδικημάτων», κατέληξε ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.



Ανέβασε τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τη κυβέρνηση κι έδωσε αυστηρή απάντηση στις δριμείες επικρίσεις του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη για τη πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, για τη σύμβαση 717 βάσει του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

«Είναι βιασμός της λογικής ότι είμαστε σε πολιτικό αδιέξοδο όπως είπατε», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον κ. Βορίδη πως με όσα υποστήριξε ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη της υπόθεσης. «Καλύπτετε τον κ. Καραμανλή γιατί δεν πήγε στη Δικαιοσύνη το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας και τις ευθύνες των "γαλάζιων" στελεχών για την επίμαχη σύμβαση. Το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα μιλάει καθαρά για απιστία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε στον κ. Βορίδη πως η κυβέρνηση λέει «όχι» στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ γιατί γνωρίζει την ευθύνη του κ. Καραμανλή. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, Σωκράτη Φάμελλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ξεκινάει από το 2015 κι αφορά τους κ.κ. Σπίρτζη και Καραμανλή γιατί αυτό αναφέρει στο πόρισμά του ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.

