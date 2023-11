Πολιτική

Βουλή - Φάμελλος για Τέμπη: Να μη χαθεί η ευκαιρία, τίποτα να μη μείνει αναπάντητο

Tην πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία στα Τέμπη ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή.

Το σκεπτικό της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών ανέπτυξε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Απευθυνόμενος προς το σώμα των βουλευτών ανέφερε: «Οφείλουμε να δεσμευτούμε όλοι και όλες, ότι δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Καλούμε λοιπόν όλους τους βουλευτές να αναζητήσουν χωρίς κίνητρα χωρίς δισταγμούς όλα τα αίτια και τις συνθήκες που μας οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Να μην κρυφτεί η αλήθεια πίσω από τον κανόνα της πλειοψηφίας και το 41%. Έχουμε όλοι σημαδευτεί και περισσότερο η νέα γενιά της χώρας μας από αυτό το έγκλημα, την τραγωδία, την εθνική τραγωδία των Τεμπών».

Σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην υπουργούς Υποδομών των κυβερνήσεων από το έτος 2012 μέχρι και το 2023, ενώ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, περιέργως, σταματά στο 2015, αφήνοντας εκτός το κρίσιμο διάστημα που προηγήθηκε της υπογραφής τής σύμβασης 717/2014 άρα την ίδια την υπογραφή και το περιεχόμενο της σύμβασης και το αμέσως επόμενο διάστημα έως τις εκλογές του 2015».

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας: «H κοινωνία ζητά απαντήσεις και εμείς είμαστε εδώ για να τις αναζητήσουμε μαζί. Σεβόμενοι τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Η διαδικασία σήμερα στη Βουλή σκιάζεται από την προσβλητική προς τη δικαιοσύνη, προς τη Βουλή και προς την κοινωνία, στάση της ΝΔ. Γιατί, η κυβέρνηση έχει ήδη απορρίψει τις προτάσεις μας πριν καν να διεξαχθεί η συζήτηση επί αυτών. Ο κύριος Βορίδης την προηγούμενη εβδομάδα μάς ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα εμποδίσει την αναζήτηση των ευθυνών των πρώην υπουργών, περιφρονώντας τούς θεσμούς, τη δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας και την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία».

Έθεσε δε το ερώτημα «γιατί βιάστηκε τόσο ο κ. Βορίδης;» για να απαντήσει ο ίδιος «Από αμέλεια και ανεπάρκεια; δεν το νομίζω. Γιατί ο μόνος λόγος να μην την ψηφίσετε είναι γιατί φοβάστε τον έλεγχο και την αλήθεια» και συνέχισε: «Κάνοντας μία υπόθεση θα έλεγα ότι, αν ο κ. Καραμανλής δεν είχε κάποιο πρόβλημα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα πεπραγμένα του, θα ζητούσε ο ίδιος την ψήφιση της προκαταρκτικής επιτροπής. Όπως κάνει ο Χρήστος Σπίρτζης, και τον ευχαριστούμε για τη στάση του. Και δεν θα έσερνε τη ΝΔ να προσβάλλει την Ευρωπαία εισαγγελέα, τον θεσμό της δικαιοσύνης και να εκτεθεί ανεπανόρθωτα έναντι της κοινωνίας. Έχουμε δηλαδή αποδεικτικό υλικό, και αντί οι βουλευτές της πλειοψηφίας να ψηφίσουν υπέρ της σύστασης επιτροπής επιλέγουν να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αναδείχθηκε και από το δυστύχημα των Τεμπών και συνδέεται με διασπάθιση δημόσιου χρήματος».

Συνεχίζοντας την επίθεση κατηγόρησε την κυβέρνηση: «Γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια τις εκκλήσεις των γονέων και των συγγενών των θυμάτων, όλης της κοινωνίας για την ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία. Και χρησιμοποιείτε από την άλλη ως πρόσχημα το ότι συναινέσατε στο αίτημα του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή».

Υποστήριξε ότι η στάση της ΝΔ αποτελεί «ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης και πραγματικά προσβολή για την πολιτική σας ευθύνη και την ηθική» και ρώτησε: «Αλήθεια ο κ. Καραμανλής δέχεται εφ' όρου ζωής να έχει τη ρετσινιά της συγκάλυψης επειδή έχετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία;».

Ακολούθως ανέπτυξε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Η δική μας πρόταση είναι η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην υπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή για τη διερεύνηση πιθανής εκ μέρους του τέλεσης των αδικημάτων της κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος και στηρίζεται στο έγγραφο της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής».

Ακολούθως εξήγησε γιατί πρέπει να εξεταστεί ο κ. Καραμανλής:

«Προχώρησε με αποφάσεις του στην

(α) χορήγηση παράτασης (6.3.2020) κατ' αποδοχή ένστασης του αναδόχου της 7ης Τμηματικής Προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης 717 και στην

(β) χορήγηση αποζημίωσης (12.1.2021) στον ανάδοχο, κατ' αποδοχή σχετικών ενστάσεων αυτού, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές και τις παραδοχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν παρίστανται ουσιαστικά και νομικά αιτιολογημένες οι ενστάσεις αυτές καθώς και ότι έλαβαν χώρα παρατυπίες κατά την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης, με συνέπεια να επέλθει σημαντικού ύψους περιουσιακή ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Και να εξεταστεί για ποιο λόγο ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν προέβη σε ουδεμία πράξη για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και τον καταλογισμό των πειθαρχικών ευθυνών στους υπευθύνους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών παρά το γεγονός ότι είχε έλθει σε γνώση του έγγραφο της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Υποτομέα AFCOS της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο οποίο, καταλογίζονται πειθαρχικές ευθύνες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και πρόσωπα και καταλήγει σε συστάσεις και προτάσεις αναφορικά στην εκτέλεση της Σύμβασης 717.

Παράβαση αποφάσεων ελεγκτικού

Αγνόηση υποχρεώσεων ελεγκτικού

Αφαίρεση υποχρεώσεων HELLENIC TRAIN και Τηλεδιοίκηση Υπουργείου».

Και συνέχισε:

«Δεύτερον προτείνουμε προκαταρκτική ποινική διερεύνηση για τους υπουργούς της περιόδου 2012-2014 κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις σκανδαλωδώς ελλιπέστατες μελέτες δημοπράτησης του έργου ανάταξης σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης, που οδήγησαν αναγκαστικά στην ελλιπή Σύμβαση 717/2014 και χορήγησαν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να μην εκτελεί τη Σύμβαση, λόγω ελλείψεων στο φυσικό αντικείμενο, αλλά και στην αύξηση του ανταλλάγματος με ισόποση ζημία Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Ε. αφού έπρεπε να συμπληρωθεί το φυσικό αντικείμενο με νέα Συμπληρωματική Σύμβαση και εν τέλει συνέβαλαν με τις ελλείψεις τους στην τεράστια καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Σύμβασης. Η σύνταξη μελετών με ελλιπές φυσικό αντικείμενο, προσέδωσαν στον Ανάδοχο τη δυνατότητα να αρνηθεί την ολοκλήρωση του έργου και να οδηγηθεί σε Συμπληρωματική Σύμβαση.

Και τρίτον προτείνουμε, στο πλαίσιο της καθολικής διερεύνησης της Συμβάσεως 717/2014 και της απάντησης στον ελληνικό λαό όλων των πτυχών της Σύμβασης, δίχως να αφήνονται σκιές ή υπόνοιες την προκαταρκτική ποινική διερεύνηση για τον υπουργό της περιόδου 2015-2019 κ. Χρήστο Σπίρτζη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όπως και ο ίδιος άλλωστε έχει ζητήσει, παρόλο που από τα αναφερθέντα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής περί πιθανής τέλεσης παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του πρώην υπουργού, δεν εξειδικεύεται και δεν περιγράφονται τα στοιχεία αυτής.

Παρότι έχουμε επαρκή στοιχεία και βεβαιότητα αθωότητας του Χρήστου Σπίρτζη ζητάμε τη διερεύνηση όλων από το θεσμικά αρμόδιο όργανο την Βουλή των Ελλήνων σεβόμενοι απόλυτα το τεκμήριο αθωότητας

Αλλά οφείλουμε να τονίσουμε ότι η σύσταση επιτροπής για προκαταρκτική επιτροπή για τις ευθύνες των πρώην υπουργών για τη σύμβαση 717 και την εξέλιξή της δεν αρκεί για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα της κοινωνίας, των συγγενών.

Δεν απαντά στα γιατί του δυστυχήματος-εγκλήματος και στο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί όλοι μας θέλουμε να μάθουμε και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Για το ρουσφέτι για τον σταθμάρχη, για την κατάργηση της 2ης θέσης σταθμάρχη, για το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης, για το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου της Καρόλου που δεν λειτουργεί από το 2020, για την παραίτηση του προέδρου της επιτροπής ασφάλειας δικτύου, για τα εξώδικα των εργαζομένων που θάφτηκαν».

Κλείνοντας ο κ. Φάμελλος σημείωσε: «Δεν θα διαφωνήσω για τις διαχρονικές παθογένειες που ακούστηκαν. Αλλά υπάρχουν προσωποποιημένες ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών. Και σας καλούμε να ψηφίσουμε ομόφωνα και για τη σημερινή αλλά και για μελλοντικές προκαταρκτικές επιτροπές» και έκανε έκκληση: «Να μη χαθεί η ευκαιρία τίποτα να μη μείνει αναπάντητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβάται κανέναν έλεγχο. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα εργαλεία. Γι αυτό συνηγορήσαμε στην εξεταστική που πρότεινε το ΚΚΕ παρότι έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις».

