Λωρίδα της Γάζας – απελευθέρωση ομήρων: Ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής (εικόνες)

Η πρώτη ομάδα Ισραηλινών ομήρων μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στο πέρασμα της Ράφας. Απελευθερώθηκαν επίσης και 12 Ταϊλανδοί όμηροι.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας (Σιν Μπετ) παρέλαβαν τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθεροι από την Χαμάς, δήλωσε μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών

Τριανταεννέα Παλαιστίνιοι - γυναίκες και παιδιά - αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς μετά από την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο Χ.

Το χρονικό της απελευθέρωσης

Η πρώτη ομάδα Ισραηλινών ομήρων, που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς, βρίσκονται πλέον στα χέρια του προσωπικού της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και μεταφέρονται με ασθενοφόρα προς την έξοδο από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα, δήλωσε λίγο μετά τις 16:30 ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν επίσης ότι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα και κατευθύνονται προς το πέρασμα στην Αίγυπτο. Οι όμηροι θα μεταφερθούν έπειτα στο Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι απελευθερώθηκαν και 12 Ταϊλανδοί όμηροι.

