“Η Μάγισσα”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καθηλωτικά είναι τα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", που συναρπάζει το τηλεοπτικό κοινό.

Μάνη, 1817… Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

Σημαντικές αποφάσεις ακροβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου, ένοχα μυστικά και λάθη του παρελθόντος γίνονται οι χειρότεροι εφιάλτες, απρόβλεπτα γεγονότα φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με το πιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού τους…



ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 29 – 31 ΓΙΑ 27 – 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το όραμα, η προδοσία, η αποκάλυψη…

Μέσα στη δίνη συγκλονιστικών γεγονότων,

οι ήρωες παλεύουν με τα πάθη και τα αδιέξοδά τους.

Ποιοι θα μείνουν αλώβητοι και ποιοι θα μετρήσουν πληγές;

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 29

Τα πράγματα για τη Θεοφανώ περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, μετά την επίθεση στην Αγάθη, ενώ και η ίδια προσπαθεί να καταλάβει τι της συμβαίνει.

Η απόφαση του Μάρκου να μη στηρίξει τους Γερακάρηδες στον πόλεμο με τους Τούρκους, θα φέρει τα πάνω- κάτω.

Η Κερασίνα θα γίνει μάρτυρας μιας συνάντησης του Τζανή και της Μεταξίας.

Ο Μάρκος επισκέπτεται τη Θεοφανώ στο μοναστήρι και θα την απογοητεύσει για δεύτερη φορά.

Ένα όραμα θα δείξει στη Θεοφανώ τον δολοφόνο του βρέφους.

ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 30

Η Θεοφανώ επιστρέφει στον πύργο, περνώντας δεύτερη ανάκριση για τα οράματά της, αυτή τη φορά απ’ την οικογένεια των Λασκαραίων, καθώς η Μεταξία είναι βέβαιη πως εκείνη σκότωσε το μωρό της.

Τα νέα διαδίδονται γρήγορα σε όλο τον πύργο. Κάποιοι την πιστεύουν, άλλοι την θεωρούν απατεώνισσα και κάποιοι δεν μπορούν να δώσουν καμία εξήγηση.

Ο Αντρέι θα μάθει κάτι για τον Τζανέτο που θα τον αναστατώσει, ενώ η Κυπριανή καταφέρνει να αποκαλύψει τον προδότη του πύργου της.

Η σχέση της Θεοφανώς με τον Μάρκο οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ο Φρίξος είναι σίγουρος πως το καινούριο όραμα της Θεοφανώς είναι σωστό και μ’ έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πλευρό τους, αποφασίζουν να ξεσκεπάσουν τον πραγματικό δολοφόνο του βρέφους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 31

Οι Τούρκοι θα επιτεθούν στο χωριό, αναγκάζοντας έτσι και τους Λασκαραίους να ταχθούν στο πλευρό των Γερακάρηδων.

Ο Πετρούνης έχει ένα παράτολμο σχέδιο για να σύρει όλους τους καπεταναίους της Μάνης ενάντια στους Τούρκους, αλλά αυτό απαιτεί μια ενέργεια από μέρους του, που θα τον φέρει απέναντι στην οικογένειά του.

Θα καταφέρει να βγάλει εις πέρας το σχέδιό του και να παραμείνει αλώβητος;

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

