Υγεία - Περιβάλλον

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη ημέρα των ισραηλινών επιδρομών εναντίον του νοσοκομείου, 2.300 ασθενείς, τραυματίες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονταν εκεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

-

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε σήμερα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, την πρώτη ημέρα μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σε επαφή με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Την πρώτη ημέρα των ισραηλινών επιδρομών εναντίον του νοσοκομείου, 2.300 ασθενείς, τραυματίες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονταν εκεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Μετά τις εκκενώσεις, «περίπου 100 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο Αλ Σίφα», είπε ο Κριστιάν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος Τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Βρίσκονται σε εγκαταστάσεις, όπου «η κεντρική γεννήτρια καταστράφηκε, όπως επίσης πολλά κτίρια, προαύλιοι χώροι και τοίχοι», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Άσραφ αλ Κίντρεχ.

«Εργαζόμαστε πάνω σε επιπλέον εκκενώσεις νοσοκομείων», συμπλήρωσε ο Λιντμάιερ, την ώρα που οι ισραηλινές επιχειρήσεις επικεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες σε ένα άλλο νοσοκομείο, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο ινδονησιακό νοσοκομείο.

Το τελευταίο χρονικά κομβόι εγκατέλειψε το Αλ Σίφα με «73 ασθενείς και σοβαρά τραυματίες, 18 ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, 26 ασθενείς ημιπληγικούς ή παραπληγικούς, 8 ασθενείς με χρόνια νοσήματα, δύο ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και 19 ασθενείς σε αναπηρικό αμαξίδιο», διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

Δήμητρα Ματσούκα: Αγαπώ τον Πέτρο Κόκκαλη όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον (βίντεο)

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή