Κόσμος

Επίθεση Ερντογάν σε όσους προσπαθούν να “κλείσουν την Τουρκία στον εαυτό της”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα Ερντογάν για την πορεία της Τουρκίας «στον Αιώνα της», τη Μέση Ανατολή και την Οικονομία.

-

Mιλώντας στην τελετή απονομής των βραβείων για την Εβδομάδα Καινοτομίας της Τουρκίας InovaLIG στην Κωνσταντινούπολη, o Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «όσοι προσπαθούν να κλείσουν την Τουρκία στον εαυτό της και να την περιορίσουν στα σύνορά της, σίγουρα δεν έχουν καλοπροαίρετες προθέσεις».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Τούρκους πολίτες να μην επιτρέψουν «προβοκάτσιες που θα βλάψουν την εικόνα της χώρας». «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εργαστούμε σκληρότερα για να πετύχουμε το στόχο σε αυτό το ευλογημένο ταξίδι που ξεκινήσαμε με στόχο τον Αιώνα της Τουρκίας», ανέφερε.

Για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή είπε ότι εκφράζει την υποστήριξή του σε όλους τους καταπιεσμένους αδελφούς της γης.

Για τις εξαγωγές της χώρας είπε: «Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, η χώρα μας, που εξήγαγε 36 δισ. δολάρια το χρόνο, τώρα εξάγει 254 δισ. δολάρια. Γίναμε η 3η χώρα που αύξησε τις εξαγωγές της πιο γρήγορα. Συνεχίζουμε την ανοδική πορεία».

Ειδήσεις σήμερα:

“Δράκος των Εξαρχείων”: Εισαγγελική έρευνα για την αποφυλάκισή του

Χαλκίδα: Ασθενής το “έσκασε” από το Νοσοκομείο φορώντας καθετήρα!

Λωρίδα της Γάζας – απελευθέρωση ομήρων: Ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής (εικόνες)