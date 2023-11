Κόσμος

Γάζα: Ποιοι είναι οι 13 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ονόματα και τις ηλικίες των ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ.

-

Τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων ένα ηλικίας 2 ετών και έξι ηλικιωμένες γυναίκες άνω των 70 ετών συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο των ομήρων που απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Στο έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρονται τα ονόματα των 13 ομήρων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μια μητέρα 34 ετών και οι δύο κόρες της ηλικίας 2 και 4 ετών, μια γυναίκα ηλικίας 85 ετών, όπως επίσης και μια οικογένεια, η γιαγιά, η κόρη της και ο εγγονός της.

Κανένας άνδρας δεν απελευθερώθηκε.

Οι όμηροι έχουν παραληφθεί από το Ισραήλ στη Ράφα και μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση, από την οποία θα μεταβούν σε έξι νοσοκομεία, όπου και θα επανενωθούν με τους συγγενείς τους.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, ενώ παρόντες είναι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, κάνοντάς την να φαίνεται σαν παιχνίδι για τα παιδιά.

Ο Στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που οι 13 Ισραηλινοί περνούσαν σε ισραηλινό έδαφος.

Τριανταεννέα Παλαιστίνιοι - γυναίκες και παιδιά - αποφυλακίστηκαν από ισραηλινές φυλακές, στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς μετά από την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκαν σε φυλακή της Δυτικής Όχθης, μέχρι που οι Ισραηλινοί παρελήφθησαν από τις Αρχές του Ισραήλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

Χαλκίδα: Ασθενής το “έσκασε” από το Νοσοκομείο φορώντας καθετήρα!

“Δράκος των Εξαρχείων”: Εισαγγελική έρευνα για την αποφυλάκισή του