Κως: Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε πρόβατα

Ο καταρροϊκός πυρετός προκαλείται από τσιμπήματα κουνουπιών. Τα συμπτώματα και η επικινδυνότητα.

Δέκα κρούσματα, καταρροϊκού πυρετού σε πρόβατα προερχόμενα από δυο εκτροφές εντοπίστηκαν τη Πέμπτη 23 Νοέμβρη, στην Περιφερειακή Ενότητα της Κω, σε αιμοληψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ.

Τα πρόβατα παρουσίασαν πυρετό έως 41ο C, ανορεξία, κατάπτωση, χωλότητα, οίδημα προσώπου, ρινικό έκκριμα, κατάκλιση και αδυναμία ανέγερσης.

Κατόπιν εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Καταρροϊκό πυρετό, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ανιχνεύθηκε το γονιδίωμα του ιού του ΚΠ και η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού.

Ο Καταρροϊκός Πυρετός του προβάτου οφείλεται σε ιό και μεταδίδεται με τσιμπήματα από αρθρόποδα (κουνούπια) του γένους Culicoides.

Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ (Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων) καλεί τους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών να ενημερώνουν εγκαίρως τις τοπικές Κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ένα ζώο εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα

Επιπλέον απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την κτηνιατρική υπηρεσία.

