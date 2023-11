Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα – FT: Ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο για συζητήσεις

Το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα φαίνεται πως βρίσκεται στο «τραπέζι» των συζητήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού με Βρετανούς αξιωματούχους.

Της Ελένης Βαρβιτσιώτη

Στο Λονδίνο θα βρεθεί από την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν για τις διαπραγματεύσεις στο ζήτημα των Γλυπτών καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και θα βρίσκονται αύριο στο πρωτοσέλιδο των FINANCIAL TIMES ο επικεφαλής των εργατικών και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Σταμερ αναμένεται να πει στον Κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή των μαρμάρων στην Αθήνα.

Αυτό αποτελεί αλλαγή στάσης καθώς ο τωρινός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνακ, ενώ δεν έχει εκφράσει αντίθεση για την επιστροφή των Γλυπτών, έχει μεταφέρει τον σκεπτικισμό του σε συνεργάτες του για το κατά πόσο αν δοθούν σε μορφή δανείου στην Ελλάδα θα επέστρεφαν ποτέ στο Λονδίνο.

Παρότι η ελληνική πλευρά δεν αναμένει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα από τις συναντήσεις, να υπενθυμίσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν εδώ και μήνες.

Η συμφωνία που έχουν προτείνει οι Βρετανοί είναι να επιστρέφονται τμηματικά κομμάτια στην Αθήνα τα Γλυπτά και από την πλευρά της η Ελλάδα να στέλνει δικούς της «θησαυρούς» που θα εκτίθενται στο Βρετανικό μουσείο σαν αντάλλαγμα αλλά και ενέχυρο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει επανειλημμένα ότι θέλει να δει την επανένωση των Γλυπτών στο σύνολο τους στο Μουσείο της Ακρόπολης και όχι ενός μέρους τους.

Παρόλα αυτά η στάση του επικεφαλής των εργατικών είναι σίγουρα ένα θετικό νέο, και παρότι σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, ο ίδιος αν εκλεγεί Πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν θα αλλάξει τον νόμο που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα γλυπτά ωστόσο το περιβάλλον του διαμηνύει ότι «αν γίνει μία συμφωνία με μορφή δανείου που είναι αμοιβαία αποδεκτή, δεν θα σταθούμε εμπόδιο».

