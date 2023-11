Αθλητικά

ΟΦΗ – Βόλος: Μοιρασιά σε συγκλονιστικό παιχνίδι

Ο Ιβάν Κόστιτς κράτησε όρθιους τους Θεσσαλούς, σε ένα παιχνίδι με 4 ακυρωθέντα γκολ, πολλές διαμαρτυρίες, αποβολές και ένταση.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ο ΟΦΗ κι ο Βόλος έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Super League, με 4 ακυρωθέντα γκολ, πολλές διαμαρτυρίες, αποβολές, ένταση κι έναν εντυπωσιακό Ιβάν Κόστιτς, ο οποίος κράτησε με ουκ ολίγες σωτήριες επεμβάσεις τον πολύτιμο βαθμό για τους Θεσσαλούς, οι οποίοι αγωνίστηκαν για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Γκαρσία με 2η κίτρινη. Οι Βολιώτες προηγήθηκαν με υπέροχο τέρμα του Κόμπα στο 42’, ενώ ο ΟΦΗ ισοφάρισε στο 60’ με ένα καταπληκτικό σουτ του Θοράρινσον, όμως έμεινε για δεύτερο σερί ματς στο 1-1 στην έδρα του και για πέμπτο σερί παιχνίδι μακριά απ’ τη νίκη, χάνοντας την ευκαιρία να «πατήσει» γερά στην εξάδα των play off.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε πιο επιθετικά στο ματς και στο 14’ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του, όταν ο Καρώ έπιασε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αναγκάζοντας τον Κόστιτς σε δύσκολη επέμβαση στη γωνία του.

Ο Βόλος είχε τη δική του πρώτη σημαντική στιγμή στο ματς, όταν από λάθος διώξιμο του Καρώ, ο Γκαρσία σούταρε μέσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Μπάουμαν έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 23’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ το γκολ του Μαρινάκη, ενώ δέκα λεπτά αργότερα (33’) ακολούθησε μία πολύ περίεργη φάση, κατά την οποία ο Ντίκο σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ. Η φάση ξεκίνησε απ’ το κόρνερ του Αμπάντα και την κεφαλιά του Μοσκέρα στο δοκάρι. Ο Κολομβιανός επιθετικός επιχείρησε να ξαναγυρίσει την μπάλα, όμως πριν αυτή καταλήξει στον Ντίκο, βρήκε πρώτα στον Πασαλίδη που ήταν ακάλυπτος κι έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Στο 42’ ο Βόλος πήρε προβάδισμα στο σκορ. Μετά από μακρινή μπαλιά από το χώρο του κέντρου ο Κόμπα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ντέλετιτς με νέα κεφαλιά του πέρασε τη μπάλα κι ο παίκτης του Βόλου, αφού «άδειασε» τον Πασαλίδη με ντρίμπλα σκόραρε. Αρχικά ο β’ βοηθός ακύρωσε το τέρμα, όμως μετά από έλεγχο του VAR φάνηκε ότι ο επιθετικός του Βόλου καλυπτόταν απ’ τον Μαρινάκη και το τέρμα κατακυρώθηκε.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βόλος έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Γκαρσία είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Μοσκέρα έκανε ένα θεαματικό εναέριο σουτ, με τον Κόστιτς να «απογειώνεται» και να κάνει μία απίστευτη εκτέλεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ επιτέθηκε μαζικά κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Μοσκέρα στο 47’ και στο 52’ και τον Αμπάντα στο 50’, όμως πότε ο Κόστιτς και πότε η αστοχία των Κρητικών δεν έφεραν το γκολ.

Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε στο 60’ ο Θοράρινσον με ένα ασύλληπτο σουτ από τα 30 μέτρα με την μπάλα να παίρνει τρομερά φάλτσα και να μην αφήνει πολλά περιθώρια στον Κόστιτς για να αντιδράσει.

Στο 71’ ο Μωραΐτης έφυγε στην κόντρα και πλάσαρε ψύχραιμα τον Μπάουμαν, όμως και το δικό του γκολ ακυρώθηκε, καθώς το VAR έδειξε πως ο Έλληνας επιθετικός ήταν μπροστά απ’ τον τελευταίο αμυντικό του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει και στο 90ό λεπτό βρήκε... δίχτυα με το σουτ του Μεγιάδο απ’ το όριο της περιοχής, όμως ούτε το τέρμα του Αργεντινού μέσου μέτρησε, καθώς έπειτα από έλεγχο του VAR, «συνελήφθη» οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης ο Ντίκο με τον διαιτητή Κωνσταντίνο Ανδριανό να κάνει on field review και να μην κατακυρώνει το τέρμα.

Στο 90’+7’ ο Ασλανίδης έσωσε σίγουρο γκολ, διώχνοντας το σουτ του Γκλάζερ προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το πλασέ του Λάρσον πέρασε ελάχιστα άουτ στην τελευταία «μεγάλη» φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός (Αχαΐας)

Κίτρινες: Ντίκο, Γκαγέγκος, Μαρινάκης - Μανουέλ Γκαρσία, Κόμπα, Κόστιτς, Μπαριέντος

Αποβολές: 45’+1’ Μανουέλ Γκαρσία (2η κίτρινη)

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Μαρινάκης (85’ Λάρσον), Αμπάντα (77’ Νέιρα), Θοράρινσον, Καρώ, Πασαλίδης, Γκλάζερ, Μεγιάδο, Γκαγέγκος (46’ Λουίζ Φελίπε), Ντίκο, Μοσκέρα (62’ Ριέρα).

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Άλχο (80’ Ασλανίδης), Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Τσοκάνης (79’ Γκλάβτσιτς), Μπαριέντος, Κόμπα (62’ Κορνέτ), Κίτσος (46’ Μωραΐτης), Ντέλετιτς (58’ Μύγας), Γκαρσία.

