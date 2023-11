Υγεία - Περιβάλλον

Μεσολόγγι: Η συνταξιούχος που δώρισε ασθενοφόρο και η υπόσχεση ζωής της (βίντεο)

Η κυρία Αθηνά που ξάφνιασε, συγκίνησε και ενέπνευσε το πανελλήνιο μίλησε για το όνειρο της ζωής της και τους λόγους που την οδήγησαν εκεί.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

H κ.Αθηνα που παρέδωσε μάθημα ανθρωπιάς με τη δωρεά ενός ολοκαίνουριου και υπερσύγχρονου ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Μεσολογγίου συνομίλησε σήμερα με τον Πρωθυπουργό.

«Με συνεχάρη και μου είπε ότι όταν θα έρθει στο Μεσολόγγι θα έρθει να με συναντήσει και του είπα να πάρει και την Κυρία του να έρθει να πιούμε καφέ κ ας είναι φτωχικό το σπίτι μου, δέχεται πολλούς», περιέγραψε τη συνομιλία της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η συνταξιούχος που συγκίνησε το πανελλήνιο.

Φτωχικό μα πάντα γεμάτο αγάπη είναι το σπίτι της 84χρονης που είχε υποσχεθεί στον άνδρα της, ο οποίος δεν ζει πια ότι, θα δωρίσει στους κάτοικους της πόλης ένα ασθενοφόρο, καθώς εκείνοι είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ στο παρελθόν.

«Γκάπα γκούπα, χάλασε λέει. Δούλευα μια ζωή, είχα και ένα χωραφάκι, το πούλησα αφού δεν είχα οικογένεια και συμπλήρωσα τα χρήματα», είπε η Αθηνά Παπαχρήστου, με την οποία επικοινώνησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η διοικήτρια του Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Ελένη Φιλοππουπούλου δήλωσε πως, «τέτοιες ενέργειες μας ξαφνιάζουν ευχάριστα και είναι σπάνιες», είπε και συμπλήρωσε πως, «δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο».

Ο όρος της ήταν το ασθενοφόρο να καλύπτει αποκλειστικά το Μεσολόγγι και το νοσοκομείο δίνει ανάσα, όχι μόνο στους κάτοικους αλλά και στους διασωστές.

Η σύνταξη της γιαγιάς, που ήταν αγρότισσα είναι 400 ευρώ, λέει όμως πως δεν τη νοιάζει, γιατί κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό της.

