Γάζα: Η στιγμή που η Χαμάς παραδίδει τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό (βίντεο)

Βίντεο με τη στιγμή της παράδοσης των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.

Η στιγμή της παράδοσης των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Χαμάς.

Στο βίντεο φαίνεται η παράδοση των ανθρώπων που δίνονται «χέρι με χέρι» και «ένας – ένας» από τους ενόπλους της Χαμάς στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού.

Οι όμηροι, κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, κάποια παιδιά και λίγοι από τους Ταϊλανδούς, φαίνονται να βγαίνουν από το ένα βαν της Χαμάς και να μπαίνουν στο άλλο του Ερυθρού Σταυρού.

Οι ένοπλοι της Χαμάς έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ το βίντεο είναι σκόπιμα χωρίς ήχο.

Η ανταλλαγή γίνεται σε ανοιχτό και πολύβουο χώρο, με πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο εκεί. Κάποιοι από τους νεαρούς που βρίσκονται μάρτυρες της ανταλλαγής φαίνονται να πανηγυρίζουν.

Πίσω διακρίνονται κτήρια και φαίνεται σαν κατοικημένη περιοχή και όχι κάποια από αυτές που έχουν ισοπεδωθεί από τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται κάποιοι από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα. Μεταξύ τους μία γυναίκα με ένα αγόρι, που φαίνεται να είναι γιος της, αλλά και ηλικιωμένες γυναίκες, εμφανώς φοβισμένοι.

Μία ηλικιωμένη βγαίνει από το βαν της Χαμάς με μία σακούλα στα χέρια της, ενώ πριν μπει στο βαν του Ερυθρού Σταυρού, σηκώνει το χέρι της χαιρετώντας τους παρόντες.

Οι ένοπλοι φαίνονται να δίνουν οδηγίες στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού.

Το βίντεο της Χαμάς αναδημοσίευσε το Ισραήλ.



Οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη λάβει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα της συμφωνηθείσας ανακωχής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα 13 Ισραηλινών (σ.σ. όπως και σήμερα). Αυτήν τη φορά όμως, αφορά περισσότερα παιδιά. Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα ήταν μόνο τρία παιδιά.

Κατά την πρώτη ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα 24 ομήρους – 13 Ισραηλινούς (σ.σ. ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα), 10 Ταϊλανδούς και έναν Φιλιππινέζο. Στον αντίποδα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 39 Παλαιστινίους, εκ των οποίων 24 γυναίκες και 15 παιδιά.

