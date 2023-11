Life

Βάσω Χατζή: Θλίψη στο τελευταία αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου συνόδευσαν την σπουδαία τραγουδίστρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού, στην τελευταία της κατοικία.

-

Η Βάσω Χατζή, η σπουδαία τραγουδίστρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ασωπία της Βοιωτίας με συγγενείς, φίλους και θαυμαστές να δίνουν το παρών.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν η Χαρά Βέρρα, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος με τον εγγονό του, η Γωγώ Τσαμπά, ο Γιάννης Καψάλης και η Σάσα Σταμάτη.

Στεφάνι για τη μνήμη της Βάσως Χατζή έστειλε και ο Σταμάτης Γονίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλοακαρνανία: Παπάδες πιάστηκαν στα χέρια

Πάτρα: Γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο άντρα στη μέση του δρόμου

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Έρχεται το “φεγγάρι του Κάστορα”