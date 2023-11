Αθλητικά

Μπακς - Γουίζαρντς: ο Αντετοκούνμπο και η παρέα του πήραν τη μεγάλη νίκη (βίντεο)

Δυσκολεύτηκαν τα "ελάφια" αλλα ο επιθετικός οίστρος του "Greek Freak" τους έφερε τη νίκη.

Από την στιγμή που οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντέμιαν Λίλαρντ και Μπρουκ Λόπεζ, είχαν μία πολύ παραγωγική βραδυά, οι Ουίζαρντς δύσκολα θα έφευγαν με την νίκη από το Μιλγουόκι. Οπως κι έγινε τελικά, παρά την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας από την Ουάσινγκτον, καθώς οι Μπακς επικράτησαν, έστω και δύσκολα, με 131-128 κι έφθασαν στις 11 νίκες, ενώ έχουν υποστεί και πέντε ήττες στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Ο Ελληνας άσος σημείωσε double-double, με 31 πόντους, εννέα ριμπάουντ και τρρις ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τα «ελάφια», πετυχαίνοντας 39 πόντους. Εξαιρετικός ήταν και ο Ντέμιαν Λίλαρντ, με 31 πόντους, επτά ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Μιλγουόκι, θα είναι οι Μπλέιζερς, στο Fiserv Forum το βράδυ της Κυριακής (26/11, 22:30).

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-35, 60-61, 92-89, 131-128.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Έιντριαν Γκρίφιν): Μίντλετον 7 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ) , Αντετοκούνμπο 31 (9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Λόπεζ 39 (10/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ) , Μπίσλι 3 (1/4 τρίποοντα, 11 ριμπάουντ), Λίλαρντ 31 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ) , Μπότσαμπ 2 , Κόνατον 2 , Πόρτις 2 (6 ριμπάουντ), Πέιν 4 , Τζάκσον, Γκριν 3 (1).

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Γουές Άνσελντ): Αβντίγια 2 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κούζμα 22 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) , Γκάφορντ 8 (9 ριμπάουντ) , Πουλ 26 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ) , Τζόουνς 22 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ) , Κίσπερτ 20 (6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) , Γκαλινάρι 7 (1), Σάμετ 15 (3/7 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 39/60 δίποντα, 9/30 τρίποντα, 26/31 βολές, 47 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 6 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς: 33/63 δίποντα, 15/35 τρίποντα, 17/20 βολές, 44 ριμπάουντ, 28 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 9 λάθη, 21 φάουλ.

