Ισραήλ - Γάζα: Πόσοι όμηροι και κρατούμενοι θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Τι ανακοινώθηκε για τους ομήρους της Χαμάς και τις κρατούμενες Παλαιστίνιες στο Ισραήλ που θα αντλλαγούν σήμερα.

Δεκατέσσερις όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, όπως και 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατά τη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινικού κινήματος η οποία περιλαμβάνει και την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες 13 Ισραηλινοί όμηροι -- γυναίκες και παιδιά-- επέστρεψαν σπίτια τους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 39 Παλαιστίνιων κρατουμένων, γυναικών και παιδιών.

Μέχρι στιγμής η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τηρείται.

