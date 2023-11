Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Πέθανε αγοράκι 2,5 ετών - Νοσηλευόταν για εξανθήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στην ζωή.

-

Τραγωδία στην Πάτρα, όταν αγοράκι 2,5 ετών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο του Ρίου, άφησε την Παρασκευή την τελευταία του πνοή, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό.

Το άτυχο αγοράκι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας εξανθήματα.

Δυστυχώς η κατάστασή του χειροτέρεψε, διασωληνώθηκε, αλλά δεν τα κατάφερε.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: γυναίκα πέθανε επειδή ήπιε πολύ νερό

Ζαχαράκη - Επίδομα: Πότε πιστώνεται η έκτακτη ενίσχυση για παιδιά, συνταξιούχους και ανάπηρους

Τζορτζ Φλόιντ: ο αστυνομικός που τον σκότωσε μαχαιρώθηκε στη φυλακή