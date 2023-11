Κοινωνία

Πειραιάς: κοκαΐνη μεγάλης αξίας εντοπίστηκε σε κοντέινερ με μπανάνες (βίντεο)

Δεκάδες σακούλες με κοκαΐνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Ογδόντα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη) συνολικού μικτού βάρους ενενήντα ενός κιλών και έξι γραμμαρίων (91.006 γρ.), αξίας 4 εκατ. ευρώ περίπου, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες.

Το εμπορευματοκιβώτιο είχε εκφορτωθεί από πλοίο σημαίας Λιβερίας προερχόμενο από το Εκουαδόρ τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 13-11-23, με νόμιμο φορτίο μπανάνες.

Ο έλεγχος και εντοπισμός των ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14-11-2023 από μικτό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑΛ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου του Πειραιά, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Γ' Τελωνείου Πειραιά-Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου.Κατά τον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε και μία συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker).

Η κοινή αυτή επιχείρηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε από τις 19-11-23 έως και τις 22-11-23 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης περαιτέρω έρευνα από στελέχη της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑΛ., των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης & Πειραιά και του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, σε επιπλέον δεκαέξι εμπορευματοκιβώτια συνδεόμενα με το αρχικό, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στις πολυήμερες αυτές έρευνες συμμετείχαν κατά περίπτωση ομάδες Κ-9 και αυτοκινούμενα οχήματα X-Ray των ανωτέρω Αρχών, καθώς και του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Καβάλας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά, ενώ δείγμα από την κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικής ουσίας ελήφθη από κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους προς εξέταση.

