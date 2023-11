Κόσμος

“Εδώ Τουρκία” - Ακσενέρ: Τα σκάνδαλα φέρνουν το τέλος της “Λύκαινας”;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αναφέρονται στα σκάνδαλα, την πορνεία και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που “στριμώχνουν” την Μεράλ Ακσενέρ.

-

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, καταπιάνεται με περιστατικά που λίγο - πολύ είναι άγνωστα στην Ελλάδα και αφορούν την σωρεία σκανδάλων και σεξουαλικής φύσεως στο κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και για το πρόσωπο της επικεφαλής του «Καλού Κόμματος».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Συζητάμε από τον Πύργο του Γαλατά για τα σκάνδαλα στο Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ. Τρίζει η καρέκλα της Λύκαινας έπειτα από σκάνδαλα διαφθοράς, πορνείας, σεξουαλικής παρενόχλησης, αποχωρήσεις βουλευτών.... Στο Καλό Κόμμα γίνεται του....Σύριζα!!!».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Πέθανε αγοράκι 2,5 ετών - Νοσηλευόταν για εξανθήματα

Κακοκαιρία “Bettina” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Άνεμοι 10 μποφόρ, χιόνια και παγωνιά

Τουρκία: Παράνομη ΝΟΤΑΜ πριν την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα