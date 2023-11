Κόσμος

Αλβανία - Μπελέρης: μέρα με τη μέρα η σκευωρία καταρρέει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Φρέντη Μπελέρης για την υπόθεση κράτησής του και τη διαχείριση από την αλβανική δικαιοσύνη.

-

Στα προσκόμματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει από τις αλβανικές αρχές αναφέρεται ο φυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντης Μπελέρης, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά». Ενώ κάνει ειδική μνεία στην επίσκεψη που του έκανε την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και πώς αυτή (η επίσκεψη), όπως και οι προηγούμενες Ελλήνων επισήμων, του δίνουν κουράγιο μέχρι την τελική δικαίωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Στη δήλωσή του, αναλυτικώς, αναφέρεται εν πρώτοις στη δικαστική διαδικασία και πώς «η αναβολή της δίκης έχει να κάνει με την μη προσέλευση του τελευταίου μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος είναι ο αδερφός του βασικού μάρτυρα κατηγορίας και φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια της Εισαγγελίας να μην έρθει στο ακροατήριο. Το δικαστήριο είχε διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, αλλά δυστυχώς η αστυνομία δεν τον βρήκε. Ενώ είναι πασίγνωστο ότι είναι εντός της χώρας, η Εισαγγελέας της έδρας, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα να τον ψάξει, προσκόμισε έγγραφο από το σύστημα Tims (σ.σ. ηλεκτρονική εφαρμογή) ότι βρίσκεται εκτός της χώρας. Η αστυνομία προσκόμισε έγγραφο από την ίδια υπηρεσία ότι είναι εντός της χώρας».

Και, εν συνεχεία, «μετά τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν την προηγούμενη συνεδρίαση, όπου φάνηκε ξεκάθαρα η καθοδήγηση των μαρτύρων και η αντικρουόμενες καταθέσεις, είναι εμφανής η αγωνία της Εισαγγελέως να μην εμφανιστεί ο μάρτυρας στο δικαστήριο και αναγκαστεί να εξεταστεί από τους συνηγόρους μου. Θέλει με κάθε κόστος να αποφύγει ένα δεύτερο φιάσκο», επισημαίνει ο Φρέντης Μπελέρης και συνεχίζει: «Ενώ μέρα με τη μέρα η σκευωρία καταρρέει, η Εισαγγελία προσπαθεί με κατάφωρες παραβιάσεις του νόμου να δικαιολογήσει τη μέχρι τώρα κράτησή μου. Οι μοναδικοί μάρτυρες κατηγορίας είναι τα αδέρφια Ράμα - συνεργάτες της αστυνομίας και καταδικασμένοι για κλοπές, άπατες και παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών».

Για την επίσκεψη δε, του υπουργού Επικρατείας στη Φυλακή Δυρραχίου, ο εκλεγμένος δήμαρχος τόνισε: «Είναι για εμένα μεγάλη τιμή. Ο κ. Παπασταύρου είναι φίλος και διαχρονικός υποστηρικτής των δικαιωμάτων του ελληνισμού της Αλβανίας, από όποια θέση και να υπηρέτησε. Μου μετέφερε την υποστήριξη του πρωθυπουργού και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει μέχρι τέλους το δικαίωμά μου να ορκιστώ, έτσι ώστε να αναλάβω τα καθήκοντα που μου ανέθεσε ο λαός της Χειμάρρας και να έχω μια δίκαιη δίκη. Η επίσκεψη του κ. Παπασταύρου, όπως και όλες οι επισκέψεις των άλλων επισήμων που είχα από την ελληνική πλευρά όσο καιρό είμαι κρατούμενος, μου δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση», αναφέρει κλείνοντας ο κ. Μπελέρης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η γιαγιά που έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο μιλά για την πράξη που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Κοριοί: η έξαρση και η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα