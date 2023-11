Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας της Θράκης και πρόσκαιρα της Ηπείρου με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα, καθώς και τοπικά σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο .

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 9 και πιθανώς πρόσκαιρα στα πελάγη έως 10 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα και τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, στα βόρεια τοπικά ισχυρός. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -04 έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 00 έως 14 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα) καθώς και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία έως 9 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στο Ιόνιο και θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα) μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 7 με 9 και στο Ιόνιο πιθανώς τοπικά έως 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 9 και στα νότια πιθανώς ως 10 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 8 και στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μηδέν έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στα νησιά του νοτίου και ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Τα φαινόμενα κατά τη διάκρεια της νύχτας θα ενταθούν, θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Το βράδυ από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -3 έως 10 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 0 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθεί παγετός.

