Παρίσι: Νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, οι τρεις από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο σε μια πολυκατοικία στο Σταν (βόρεια του Παρισιού) και οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, που βρίσκεται κοντά στο δημαρχείο της πόλης των 39.000 κατοίκων, περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού.

Η φωτιά κατασβέστηκε κατά τις πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της πόλης είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα νεκρά θύματα ήταν μια 65χρονη ένοικος, που ζούσε στον τρίτο όροφο, η αδερφή της και μια οικογενειακή φίλη.

Από τους οκτώ τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο αγόρι, ανέφερε ο δήμαρχος, κάνοντας λόγο για «φοβερή τραγωδία».

