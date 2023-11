Κοινωνία

Πειραιάς: Συλλήψεις για ναρκωτικά

Δεκάδες κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε ελέγχους που έκανε η Αστυνομία σε σπίτια.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών 34 και 46 ετών αντίστοιχα στις δύο οικίες των οποίων εντοπίστηκαν 27 κιλά και 20 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής σε Νίκαια και Κερατσίνι.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε έρευνα που ακολούθησε στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 19 κιλά και 710 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),7 κιλά και 310 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

