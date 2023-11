Πολιτική

Μητσοτάκης: Στη Βρετανία για επενδύσεις και τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στη Βρετανία. Αναλυτικά το πρόγραμμα του.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων ταξιδιών στο εξωτερικό με βασικό στόχο την προσέλκυση επενδύσεων.

Το πρωί της Κυριακής θα δώσει συνέντευξη στην δημοφιλή εκπομπή του BBC, «Κυριακή με την Λόρα Κένισμπεργκ».

Το απόγευμα θα συναντηθεί με Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κεντρικό ξενοδοχείο του Λονδίνου. Προσκεκλημένοι μεταξύ άλλων είναι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι στο χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας.

Την Δευτέρα το πρωί θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία στο Road Show του ελληνικού χρηματιστηρίου ενώ παράλληλα θα έχει κατ’ ίδιαν συναντήσεις με επιχειρηματίες και διαχειριστές κεφαλαίων. Υπολογίζεται ότι φέτος οι συμμετέχοντες θα ξεπεράσουν τους 500. «Φαίνεται πως υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αλλά και της αναμενόμενης αναβάθμισης από την Fitch στις αρχές του Δεκέμβρη», λένε άνθρωποι της αγοράς στο Λονδίνο.

Το απόγευμα της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Σερ Κιρ Στάρμερ ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών εδώ στην Βρετανία που αναμένονται μέσα στην επόμενη χρονιά

Λίγο αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο αναγνωστήριο του Σεφέρη με καλεσμένους μεταξύ άλλων Βρετανούς φιλέλληνες που τα τελευταία χρόνια με το έργο τους στηρίζουν και προβάλουν την χώρα μας στο εξωτερικό.

Την Τρίτη το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογο του Ρισι Σούνακ. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας που θα τεθούν στο τραπέζι για συζήτηση εκτός από τα διμερή θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, την Μέση Ανατολή αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου με επίκεντρο την Κύπρο.

Τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ όσο και στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, χωρίς όμως σύμφωνα με πληροφορίες να θέλει να το «ανεβάσει» σε αυτή τη φάση ψηλά για λόγους «τακτικής» και «όχι υποχώρησης του πάγιου αιτήματος της».

Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό αλλά οριακό σημείο που πλέον χρειάζεται πολιτική παρέμβαση από την Βρετανική πλευρά για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Με δεδομένο όμως ότι μέσα στο 2024 θα προκηρυχτούν εκλογές εδώ στην Βρετανία δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση η οποιαδήποτε συζήτηση.

