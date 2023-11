Αθλητικά

Άρης – Προμηθέας Πάτρας: Πέρασαν από το Αλεξάνδρειο οι Αχαιοί

Οι Πατρινοί έκαναν τα εύκολα δύσκολα, χάνοντας μια διαφορά 20 πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου.

Ευκολότερα από ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, ο Προμηθέας επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, επί του μαχητικού Άρη με 77-73. Επίτευγμα που του έδωσε την 6η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι Πατρινοί, που είχαν διαφορά 20 πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, «επένδυσαν» στην υπεροχή στους στη ρακέτα (47 ριμπάουντ, εκ των οποίων 14 επιθετικά, με τον Άρη να μαζεύει 37) και στη δυναμική του Χάιμε Ετσενίκε.

Ο Κολομβιανός σέντερ τελείωσε το ματς με νταμπλ νταμπλ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και λειτούργησε καταλυτικά στην επιτυχία της ομάδας του.

Κομβικά για τον Προμηθέα ήταν, ακόμη, ο αρχηγός του, Άντονι Κάουαν (21 πόντοι, με 16/21 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), αλλά και οι περισσότερες φορές που βρέθηκε στη γραμμή των βολών (28/40 με τους γηπεδούχους να είναι στις 16/27).

Ξεχώρισε περισσότερο για τον Άρη ο Λευτέρης Μποχωρίδης (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 28-39, 45-63, 73-77

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τηγάνης, Κατραχούρας

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Καρ 6, Μποχωρίδης 16 (2), Χάρελ 6 (2), Μπάνκστον 10, Γκάλινατ 5, Σλαφτσάκης 4, Τολιόπουλος 13 (3), Κατσίβελης, Μπλουμπεργκς, Φίλλιος, Περσίδης, Ντε Σόουζα 10.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Κόνιαρης 5 (1), Χρυσικόπουλος, Ετσενίκε 17, Χέιλ 8, Κάουαν 21 (1), Πλώτας, Μπαζίνας, Κόφι 12, Στέφενς 3, Καραγιαννίδης.

