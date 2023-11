Κοινωνία

Κακοκαιρία “Bettina”: Απαγορευτικό απόπλου – δένουν τα πλοία στα λιμάνια

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9-10 μποφόρ. Σε ποια λιμάνια υπάρχει ήδη απαγόρευση και για ποια δρομολόγια.

Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν αρκετά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω ισχυρών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές αναμένεται να φθάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων "Βενιζέλος" και "Κρήτη 2" για Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται προς το παρόν μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο. Επίσης, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και την Κυριακή καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

