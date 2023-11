Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Ο Δικέφαλος… δάγκωσε τα “λιοντάρια”

Απολαυστικός ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε περίπατο… στη βροχή την αναμέτρηση.

Σε παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε υπό έντονη βροχή και δυνατό αέρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 5-0 του Πανσερραϊκού, σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Μαγκομέντ Οζντόεφ (21’), Τόμας Μουργκ (28’, 71’), Κιρίλ Ντεσπόντοφ (74’) και Ράφα Σοάρες (80’) βρήκαν δίχτυα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στον «τελικό πρωτιάς» κόντρα στην Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη. Αξιζαν, τουλάχιστον, ένα γκολ τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία, έχοντας μεταξύ άλλων και δοκάρι με τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.

Το παιχνίδι είχε από την αρχή καλό ρυθμό. Το σουτ του Τάισον στο 5’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Αντριάν Χοβάν ενώ αυτό του Κώστα Πηλέα στο 8’, έπειτα από διαδοχικά λάθη της άμυνας του ΠΑΟΚ, πέρασε πάνω από την εστία του Τόμας Κοτάρσκι. Στην αμέσως επόμενη φάση, οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν υπέροχα, αλλά ο Μουργκ σε επίδειξη αλτρουισμού, αντί να πλασάρει θέλησε να βρει τον Μπράντον Τόμας, με τον Εμίλ Μπέργκστρομ να διώχνει.

Η επιθετικότητα των «ασπρόμαυρων» επιβραβεύτηκε στο 21’, με τον Τάισον να στέλνει συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Οζντόεφ, με τον Ρώσο να ανοίγει το σκορ με καρφωτή κεφαλιά. Ηταν, πάντως, μια στιγμή που τα «λιοντάρια» έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, καθώς είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού ο Τάσος Αυλωνίτης – αριθμητικό μειονέκτημα που μέτρησε.

Μάλιστα, ο Δεληγιαννίδης, που πήρε τη θέση του Αυλωνίτη, θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί «μοιραίος» για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία – ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες της Τούμπας.

Λίγο μετά το 1-0, ο 27χρονος πρώην άσος των ΠΑΟΚ κι ΟΦΗ, ανάγκασε με κεφαλιά τον Κοτάρσκι να διώξει σε κόρνερ την μπάλα ενώ μετά το 2-0, το οποίο σημείωσε με δεξί σουτ ο Μουργκ έπειτα από (νέα) ασίστ του Τάισον, είχε και δοκάρι.

Ο Πηλέας έκανε το γύρισμα, αλλά ο Δεληγιαννίδης προ κενής εστίας και με προβολή έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κοτάρσκι.

Ανοιχτό το παιχνίδι και στο δεύτερο μέρος. Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή στιγμή στο 52ο λεπτό και μάλιστα διπλή, με τον Χοβάν να λέει «όχι» σε ισάριθμες προσπάθειες του Τόμας. Το σουτ του Στέφαν Σβαμπ στο 58’ κόντραρε αλλά, ευτυχώς για τον Χοβάν, η μπάλα πέρασε κόρνερ ενώ δυο λεπτά μετά, ο Δεληγιαννίδης – και πάλι – δοκίμασε άστοχα από μακριά στο 63’.

Οι αλλαγές δεν έριξαν το τέμπο, το αντίθετο μάλιστα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ωραία κούρσα στο 71’, ο Ντεσπόντοφ γύρισε την μπάλα που κόντραρε στον Νταμίλ Ντανκερλούι και στρώθηκε στον Μουργκ που σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς.

Τρία λεπτά μετά, σε κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο αέρας βοήθησε τον Βούλγαρο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χοβάν παρά την προσπάθεια του Ντανκερλούι.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν σταμάτησαν, αφού κι όσοι πέρασαν ως αλλαγή είχαν διάθεση να δείξουν πράγματα. Στο 80’, έπειτα από υπέροχη ατομική ενέργεια και σουτ του Παναγιώτη Τζίμα, ο Χοβάν έδιωξε αλλά στην επαναφορά ο Ράφα Σοάρες είχε εύκολο έργο για το τελικό 5-0 με διαγώνιο σουτ.

Ό,τι καλύτερο για τον «Δικέφαλο του Βορρά» που πηγαίνει στη Φρανκφούρτη για δύο αποτελέσματα. Από την άλλη, τα «λιοντάρια των Σερρών» καλούνται να ξεπεράσουν γρήγορα τη βαριά αυτή ήττα, αφού ακολουθούν τα ταξίδια σε Βόλο (29/11) και Τρίπολη (2/12).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (77’ Βιεϊρίνια), Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Οζντόεφ (68’ Μεϊτέ), Μουργκ (77’ Τζίμας), Τάισον (68’ Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ, Μπράντον (68’ Σαμάτα).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Αυλωνίτης (22’ Δεληγιαννίδης), Μπέργκστρομ, Μούργος (75’ Μασκανάκης), Πηλέας, Τόμας (46’ Θυμιάνης), Μορέιρα, Στάικος (63’ Μασαρίποφ), Πεταυράκης, Ντανκερλούι, Αλεξιτς (63’ Μπαϊροβιτς).

