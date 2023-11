Κόσμος

Ισραήλ - Χαμάς: Απόψε η απελευθέρωση των ομήρων

Μετά το θρίλερ για την απελευθέρωση ή όχι των ομήρων με την Χαμάς να δηλώνει ότι διακόπτει τη συμφωνία, τελικά αυτή συνεχίζεται και θα πραγματοποιηθεί απόψε.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι 13 Ισραηλινοί όμηροι και τέσσερις αλλοδαποί, όλοι τους Ταϊλανδοί, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι συνολικά 17 όμηροι και όχι 20 όπως είχε αναφερθεί αρχικά, είναι καθ’ οδόν για τη Ράφα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Εμιράτου, την ώρα που τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν πλάνα από τα οχήματα που τους μετέφεραν στη μεθοριακή διάβαση.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή τηλεόραση, οι απελευθερωθέντες όμηροι έχουν ήδη περάσει στην Αίγυπτο.

Το χρονικό της εμπλοκής

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ισραηλινών ομήρων όταν η Χαμάς καθυστέρησε να προχωρήσει στην παράδοσή τους, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ προειδοποιούσε ότι αν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν μέχρι τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν και πάλι επιχειρήσεις.

Μετά από ώρες καθυστερήσεων, το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής στη συμφωνία ομήρων, επιβεβαιώνει ότι 13 Ισραηλινοί και 7 ξένοι υπήκοοι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, ενώ 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελέυθεροι από το Ισραήλ «απόψε».

«Τα εμπόδια στην απελευθέρωση των ομήρων ξεπεράστηκαν μέσω των επαφών του Κατάρ-Αιγύπτου και με τις δύο πλευρές», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί.

Λίγο πριν από τις 21:00, ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος -που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες- δήλωσε στο BBC ότι η διαφορά έχει επιλυθεί, ενώ ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ ανακοίνωσε ότι τα εμπόδια ξεπεράστηκαν.

Ο Ματζέντ αλ-Ανσαρί ανέφερε ότι οκτώ παιδιά και πέντε γυναίκες θα απελευθερωθούν σύντομα από τη Γάζα, όπως και επτά αλλοδαποί υπήκοοι που κρατήθηκαν όμηροι στη Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που πρόκειται να απελευθερωθούν σε αυτή τη φάση από το Ισραήλ είναι 33 ανήλικοι και έξι γυναίκες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί, καλώντας τον να δράσει προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στην εφαρμογή της συμφωνίας για τις ομήρους, είπε στους Times of Israel αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι η Χαμάς έλαβε διαβεβαίωση από Αίγυπτο και Κατάρ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει πλήρως το δικό του κομμάτι από τη συμφωνία.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης ότι η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας των ομήρων θα γίνει απόψε και εξέφρασε ευχαριστίες προς την Αίγυπτο και το Κατάρ επειδή διασφάλισαν ότι θα συνεχιστεί η προσωρινή εκεχειρία με το Ισραήλ.

