ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: “Κιτρινόμαυρο” το ντέρμπι με επική ανατροπή

Η AEK βρέθηκε στο μείον 17 αλλά με αντεπίθεση διαρκείας πήρε την νίκη με 20 πόντους διαφορά!

Με τεράστια ανατροπή από το -17 (23-40 στο 16΄), η ΑΕΚ αναδείχθηκε θριαμβεύτρια στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Η Ένωση συνέτριψε τους Θεσσαλονικείς με 90-70, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, ισορροπώντας το ρεκόρ της σε 4-4 και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο... σεληνιασμένος Εμφιόντου Καμπενγκελε, ο οποίος σήμανε το σύνθημα της αντεπίθεσης στη δεύτερη περίοδο και τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους (9-11δ., 2-2τρ., 6-8β.), 16 ριμπάουντ 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 27 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του, αλλά από την περιφέρεια, οι Τσέισον Ραντλ (21π.), Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (10π.). Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Τσάστον Άλστον με 17 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-45, 64-53, 90-70

Με μόλις 1/13 τρίποντα και 7 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ βρέθηκε με το... καλησπέρα πίσω στο σκορ, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -8 (17-25 στο 10΄), ενώ είδε τον ΠΑΟΚ να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 6-15 στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου και να ξεφεύγει στο 16΄ με 17 πόντους (23-40). Ωστόσο, η αφύπνιση του Καμπενγκέλε μέσα στις ρακέτες, βοήθησε τους «κιτρινόμαυρους» να ροκανίσουν τη διαφορά και στο κλείσιμο του εικοσαλέπτου να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (-9, 36-45 στο 20΄).

Στην τρίτη περίοδο, η άμυνα της ΑΕΚ έπιασε από τον... λαιμό τον ΠΑΟΚ, περιορίζοντας τον στους 8 πόντους σε αυτό το διάστημα. Την ίδια στιγμή, με την Ένωση να βρίσκει ρυθμό από τα 6,75 οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν επιμέρους σκορ 19-2 και στο 26΄ όχι μόνο πέτυχαν την ανατροπή, αλλά ξέφυγαν και με +8 (55-47). Με τον Κουζμίνσκας και τον Καμπενγκέλε να συνεχίζουν τις τρίποντες «βόμβες», οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν γρήγορα μία διψήφια διαφορά και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +11 (64-53). Με την ΑΕΚ να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε στον... επίλογο, με την Ένωση να μην επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό και χωρίς... άγχος να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Ραντλ 21 (3), Φλιώνης, Νετζήπογλου 7 (1), Κουζμίνσκας 10 (2), Καμπενγκέλε 30 (2), Τίλμαν 7, Χολ 4, Καράμπελας 5, Πιλάβιος, Χατζηδάκης, Κουζέλογλου 4, ΜακΡέι 2.

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Χάρισον 14, Σχίζας 8, Φρίντρικσον 9 (2), Μαργαρίτης 6 (1), Άλστον 17 (1), Σμιθ 7 (1), Τσιακμάς 5, Τσαϊρέλης 4.

