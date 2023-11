Κοινωνία

Βελβεντό: Χάθηκαν ορειβάτες στην Πλάκα

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε από την Πυροσβεστική για τον εντοπισμό και την μεταφορά των ορειβατών σε ασφαλές σημείο.

Επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος για τον εντοπισμό δυο ορειβατών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στήθηκε στο Βελβεντό, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών .

Οι δύο ορειβάτες έδωσαν στίγμα κοντά στην Πλάκα, στην ευρύτερη περιοχή του Καταφυγίου Βελβεντού.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους καθώς κατέβαιναν από την κορυφή.

Στο σημείο κατευθύνθηκαν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν τους ορειβάτες.

Οι ορειβάτες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους.

