Κακοκαιρία “Bettina”: απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια

Σε ποια λιμάνια τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται.

Ανεκτέλεστα παραμένουν πολλά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω ισχυρών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα στα πελάγη τα 10 μποφόρ.

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας. Σε ισχύ είναι εξάλλου απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Κεραμωτή-Θάσος,Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα ή αύριο καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

