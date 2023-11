Πολιτισμός

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 26 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά η μνήμη των Οσίων Ακακίου του «εν Κλίμακι», Αλυπίου του «Κιονίτου», Ιακώβου του «αναχωρητού», Νίκωνος του «μετανοείτε» (προστάτη Λακωνίας), Σίλου επισκόπου Περσίδας, Στυλιανού του Παφλαγώνος, Χαιρέμονος. Πέτρου «πατριάρχου Ιεροσολύμων», Προκοπίου του Πέρσου και Ιννοκεντίου επισκόπου, του Ρώσου. Νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Στελής, Τέλης, Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα, Στυλιανή, Στέλλα, Τέλα, Τελία, Τελίτσα, Στελίνα, Νίκων

Ο βίος του Οσίου Στυλιανού

Ο όσιος Στυλιανός ανατράφηκε από πλούσια και ενάρετη οικογένεια, που του εμφύσησε την φιλανθρωπία, ώστε μα διαθέτει τα χρήματα του στους έχοντες ανάγκη. Όταν οι γονείς του απεβίωσαν, ο Στυλιανός μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και έκανε πραγματικότητα τη μεγαλύτερη επιθυμία του: αποσύρθηκε στην έρημο όπου κλείστηκε σε ένα σπήλαιο. Ο όσιος καλλιέργησε σε βάθος κάθε χριστιανική αρετή και ασκήθηκε στην εγκράτεια. Αξιώθηκε μάλιστα από το Θεό να θεραπεύει τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, καθώς και τα άρρωστα παιδιά.

Ανατολή ήλιου: 07:17 - Δύση ήλιου: 17:07

Η Σελήνη είναι 13.8 ημερών

Πηγή: ecclesia.gr

