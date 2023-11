Κόσμος

Ισραήλ - Όμηροι: Η Έμιλι Χαντ στην αγκαλιά του πατέρα της, που την θεωρούσε νεκρή (βίντεο)

Ο πατέρας της είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, όταν κλαίγοντας δήλωνε για την 9χρονη πως χαιρόταν που ήταν νεκρή για να μην υποστεί φρικτά βασανιστήρια.

-

Ανάμεσα στην δεύτερη ομάδα ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, βρίσκεται και η Έμιλι Χαντ, η 9χρονη Ισραηλινοϊρλανδή, που για ευτυχώς ψευδώς είχε θεωρηθεί νεκρή.

Η συγκλονιστική στιγμή της επανένωσης με την οικογένειά της απαθανατίστηκε από την κάμερα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον πετέρα της να δηλώνει: “Η Έμιλυ επέστρεψε σε εμάς! Δεν έχουμε λόγια να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας, μετά από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες. Είμαστε περιχαρείς για την επιστροφή της Έμιλυ, όμως θα πρέπει να θυμόμαστε την Ράγια Ρότεμ και όλους τους υπόλοιπους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γυρίσουν σπίτι. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι βοήθησαν και μας υποστήριξαν τις 50 τελευταίες ημέρες για την επιστροφή της Έμιλυ. Εκτιμούμε την ακλόνητη στήριξη καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες για ασφαλή επιστροφή όλων των ομήρων”.

Ο πατέρας της 9χρονης είχε συγκλονίσει τον κόσμο με μια συνέντευξη που έδωσε στο CNN όταν του είχε ανακοινωθεί ότι η κόρη του ήταν νεκρή. Ο άνδρας είχε πει πως έμαθε με ανακούφιση ότι η κόρη του πέθανε, και δεν κρατείτο όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας. «Μου είπαν: "Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή" και τότε απλά είπα "Ναι!" Είπα "ναι" και χαμογέλασα, γιατί αυτά ήταν τα καλύτερα νέα από τις πιθανότητες που γνώριζα ότι υπήρχαν», είπε ο Τόμας Χαντ. «Η κόρη μου ήταν είτε νεκρή, είτε στη Γάζα. Και αν ξέρει κανείς για το τι κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο από τον θάνατο», είχε δηλώσει.

Υπενθυμίζεται ότι και σήμερα Κυριακή, αναμένεται απελευθέρωση ομήρων από την Χαμάς, κατά την τρίτη ημέρα εκεχειρείας στην περιοχή.

